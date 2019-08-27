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Dünya Judo Şampiyonası

1 saat önce

Japonya'da süren Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu yedinci sırada kaldı.

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Japonya'da süren Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu yedinci sırada kaldı.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Tokyo'da devam eden şampiyonada Bilal, repesaj mücadelesinde Tacikistanlı rakibi Somon Makhmadbekov'a altın skorda son shido ile mağlup oldu ve organizasyonu yedinci bitirdi.

Türk sporcu ilk turda Sloven Martin Hojak, ikinci turda Kıbrıs Rum Kesimi'nden Chirstos Trikomits, üçüncü turda İtalyan Giovanni Esposito ve dördüncü turda da Moğol Odbayar Ganbaatar'ı altın skorda ipponla yenerek çeyrek finale yükseldi.

Bu turda 2016 Rio Olimpiyatları şampiyonu ve 2 dünya şampiyonluğu bulunan Japon Shohei Ono ile mücadele eden Bilal, rakibine kaybederek repesaj müsabakasına kaldı. Tacikistanlı Somon Makhmadbekov ile yaptığı mücadeleyi puansız altın skora taşıyan Bilal Çiloğlu, rakibine son shido ile kaybetti.

Dünya Judo Şampiyonası'nda yarın erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak tatamiye çıkacak. Türk sporcu ilk turu maç yapmadan geçecek.

Japonya, Tokyo, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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