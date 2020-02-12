Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci durak İsveç - Son Dakika
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Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci durak İsveç

6 saat önce

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun ikinci yarışı İsveç'te koşulacak.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci durak İsveç, System.String[]

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2020 sezonunun ikinci yarışı İsveç'te koşulacak.


Red Bull açıklamasına göre, 11 etap üzerinden gerçekleştirilecek rallide pilotlar, 171,64 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 815,47 kilometre yol kat edecek. İsveç Rallisi, özel programlar ve canlı yayınlarla RedBull TV'den takip edilebilecek.


8 yıllık bir aranın ardından 2 sezon önce Türkiye'ye geri dönen ve büyük ilgi çeken Dünya Ralli Şampiyonası bir kez daha Marmaris'te düzenlenecek. Şampiyonanın 10'uncu etabına ev sahipliği yapacak Rally Turkey, 24-27 Eylül tarihlerinde dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlayacak.


Öte yandan, Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı olan Monte Carlo'yu Red Bull sporcusu Thierry Neuville kazanmıştı. Bu sonuçla Belçikalı pilot 30 puanla pilotlar sıralamasında da liderliğe oturmuştu. Neuville'i diğer Red Bull sporcuları Sebastien Ogier ve Elfyn Evans takip ediyor.

Red Bull, İsveç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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