Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı
Son Dakika Spor Haber

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı

1 saat önce

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde mücadele eden Estonyalı sporcu Ott Tanak, "Umarım mücadelenin içinde kalabiliriz. Takım bunun için oldukça fazla çalıştı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı, System.String[]

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 11. ayağı Türkiye Rallisi'nde mücadele eden Estonyalı sporcu Ott Tanak, "Umarım mücadelenin içinde kalabiliriz. Takım bunun için oldukça fazla çalıştı." dedi.

WRC lideri Toyota Gazoo Racing takımından Estonyalı pilot Ott Tanak, Citroen Total takımından Fin pilot Esapekka Lappi, Hyundai Shell Mobis World takımından İspanyol pilot Dani Sordo ve M-Sport Ford World Rally takımından İsveçli pilot Pontus Tidemand, İçmeler Mahallesi'ndeki servis alanı içinde yer alan medya merkezinde basın toplantısına katıldı.

Dünyanın en hızlı pilotları, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

WRC'nin lideri Ott Tanak, "shakedown" etabı öncesi aracında yapılan değişikliklerin araca hız kazandırıp kazandırmadığı sorusuna "Umarım mücadelenin içinde kalabiliriz ve elbette takım bunun için oldukça fazla çalıştı." cevabını verdi.

2020 senesi için Toyota ile sözleşmesi bulunmayan şampiyona lideri, birden fazla takımla görüştüğünü söyleyerek "Her şey mümkün, kesin bir şey henüz söz konusu değil." dedi.

Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'den dünyaya 1,3 milyar dolarlık inşaat malzemesi ihracı
Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer Barcelona'dan Abdülkadir'e geçmiş olsun mesajı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 18:37:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye etabı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]