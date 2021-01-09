Dünyaca ünlü teknoloji firması Tuzla'da çalışacak personel arıyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü teknoloji firması Tuzla'da çalışacak personel arıyor

09.01.2021 13:02
Dünyaca ünlü teknoloji firması Tuzla'da çalışacak personel arıyor, System.String[]

Çinli cep telefonu devi Oppo, İstanbul Tuzla'da kuracağı üretim üssü için personel alımına başladı.

Çinli cep telefonu devi Oppo, İstanbul Tuzla'da kuracağı üretim üssü için personel alımına başladı. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi(TUZKAM) ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar ile ilk etapta alınacak 200 üretim elemanı için toplu iş görüşmesi yapıldı.

Dünyanın en büyük cep telefon üreticilerinden Oppo, üretim üssünü Tuzla'ya kuruyor. İstanbul'da deri ve gemicilikle ilgili yatırımlarıyla öne çıkan Tuzla, şimdi de Çinli akıllı telefon devi Oppo'ya ev sahipliği yapacak. Bu ayın sonunda çalışmalara başlayacak fabrika için personel alımına başlandı. Bu kapsamda Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi ile yapılan işbirliği kapsamında ilk etapta alınacak 200 üretim elemanı için toplu iş görüşmesi yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün süren toplu iş görüşmesine yaklaşık bin 200 kişi katıldı. İki gün yapılan iş görüşmeleri sonucunda 30 kişi iş sahibi oldu.

"TUZKAM ile daha fazla adaya ulaşmış durumdayız"

Oppo Türkiye'nin İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe Bulut," Bizim istihdamımız peyderpey artıyor olacak ama Ocak ayı için üretim personeli olarak 200 kişilik bir istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de burada üretim personellerinin işe alımlarını gerçekleştirmek için geldik. Yaklaşık 200 kişilik bir ekiple Ocak ayını açıyor olacağız. Özellikle bu pandemi sürecinde biz iş görüşmelerimizi online olarak gerçekleştiriyoruz. Ama üretim tarafındaki görüşmeleri yüz yüze yapmayı tercih ediyoruz. Koşullarımız, şartlarımızı ve kendimizi tanıtabilmek için. Dolayısıyla burada Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi tarafından bize destek oldular. Böyle bir platform açmış oldular. Bu anlamda güzel bir işbirliğimiz oldu. Şu anda daha fazla adaya ulaşmış durumdayız. Bu bizim için çok keyifli bir süreç. Aynı zamanda Türkiye'nin istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunabiliyor olmak ve kişilerin bu anlamda evlerine ekmek götürebiliyor olması bizim için değerli" dedi.

İş arayan vatandaşlar görüşmeden memnun

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünü bitiren ve iş görüşmesine gelen Ferhat Demir," Şu anda mezunum. İş aramaktaydım. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi'ne uğradım. Oradakiler bana burayı tarif ettiler. Ben de onların referansı ile buraya geldim" dedi. TUZKAM ile daha önce işe giren Sinan Yılmaz," Böyle bir organizasyona sevindim. Şöyle bir durum var. Ben TUZKAM'A daha önce iş başvurusunda bulunup, eğitimler sayesinde özel bir şirkette bir işe başlamıştım. Şimdi işten ayrıldım ve yeni bir iş imkanı doğurmuşlar. Oppo'ya ve Tuzla Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi. İş aradığını söyleyen diğer bir vatandaş ise," 4 senedir. Tuzla'dayım. İş arıyorum. TUZKAM'a yeni kayıt oldum. İnşallah biraz zor gibi görünüyor ama yine de umudumuzu kaybetmemiz gerekiyor. Oppo'nun Tuzla'ya gelmesi çok büyük şans. Ekonomik açıdan etkili olacak. İş alımı olduğu için de artı bir getirisi olacak" dedi. - İSTANBUL

Dünyaca ünlü teknoloji firması Tuzla'da çalışacak personel arıyor
Dünyaca ünlü teknoloji firması Tuzla'da çalışacak personel arıyor
Dünyaca ünlü teknoloji firması Tuzla'da çalışacak personel arıyor

Tuzla Belediyesi, İstihdam, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü teknoloji firması Tuzla'da çalışacak personel arıyor - Son Dakika


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