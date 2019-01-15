Son Dakika Haberleri: Dünyadan Sûfî Yoluna Uzanan Rotalar

Dünyadan Sûfî Yoluna Uzanan Rotalar

1 saat önce

Sedat Çakır'ın kaleme aldığı "Kültür rotaları kitaplığı", doğaseverlere gönüllerini ve vücutlarını dinleyerek günlerce yürüyecekleri rotalar sunuyor.

Dünyadan Sûfî Yoluna Uzanan Rotalar, System.String[]
Sedat Çakır'ın kaleme aldığı "Kültür rotaları kitaplığı", doğaseverlere gönüllerini ve vücutlarını dinleyerek günlerce yürüyecekleri rotalar sunuyor.

Kültür Rotaları Kitaplığı'nın on ikinci kitabı olan "Süfi Yolu" rotası yolculuğunda doğaseverler Horasan erenleriyle tanışıyor. Şücaaddin Veli'den Nasrettin Hoca'ya, Hacı Haydar Sultan'dan Mevlana'ya kadar büyük mutasavvıflarla hemhal olup kucaklaşıyor. İstanbul'dan başlayan bu yolculuk Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk Türk başkenti İznik'ten Konya'ya kadar uzanıyor. Doğaseverler, Anadolu'nun tepelerini, güzel ovalarını ve derelerini aşarak 801 kilometrelik parkurda 40 gün boyunca yol kat ediyor.

Sedat Çakır, "2019 yılında bin kişiye yakın bir yürüyüşçünün yola çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana kuşatması sırasında kullandığı "sultanlar yolu" son yıllarda seyyahların ilgisini çeken yürüyüş rotalarından. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

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