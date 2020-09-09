"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 195 Türk bilim insanı yer aldı - Son Dakika

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde 195 Türk bilim insanı yer aldı

Plos Biology Dergisi'nde yayımlanan "Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı" listesinde 195 Türk bilim insanının yer aldı.

Plos Biology Dergisi'nde yayımlanan "Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı" listesinde 195 Türk bilim insanının yer aldı. Yakın Doğu Üniversitesi ise dört öğretim üyesiyle listeye girerek, büyük bir başarı sağladı.

Bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinden 195 Türk bilim insanının yer aldığı 100 bin en etkili bilim insanları listesinde, Kuzey Kıbrıs'tan sadece Yakın Doğu Üniversitesinden dört bilim insanı yer alma başarısı gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 7 milyona yakın bilim insanının bilimsel başarısının değerlendirildiği ve en etkili 100 bin etkili bilim insanının açıklandığı listede, Yakın Doğu Üniversitesinden Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer, Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Ebrahim Babaei, İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesinden Prof. Dr. Derin Orhon ile Fizik ve Astronomi alanından Prof. Dr. Sameer M. Ikhdair yer aldı. Uluslararası Mendeley endeksleme sistemine göre yapılan değerlendirme, Scopus veritabanında yer alan yayın ve atıf sayısı değerlerine göre oluşturulmuş olup 2019'da yayınlanan verileri içeriyor.

195 Türk bilim insanı listede yer aldı

Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanı arasına giren 195 Türk bilim insanı listesinde yer alan Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer 22. sırada, Prof. Dr. Ebrahim Babaei 62. sırada, Prof. Dr. Sameer M. Ikhdair 147. sırada, İnşaat ve Çevre Mühendisliği'nden Prof. Dr. Derin Orhon ise 152. sırada bulunuyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: "Bilim üretmeye devam edeceğiz"

"Dünyanın En Etkili 100 bin Bilim İnsanı" listesinde yer alan akademisyenleri tebrik eden Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Üniversitesi olarak listede yer almanın gurur verici olduğunu söyledi. Üniversitelerin akıl ve bilim üzerine kurulmuş kurumlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, aklın ve bilimin üreticileri olan öğretim üyeleri ve öğrencileri ile birlikte araştırma, geliştirme, proje hazırlama, buluş yapma misyonu ile çalıştıklarını belirtti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Bilim kültürüne ve entellektüel öncülüğe sahip bir anlayışla bulunduğumuz çağa, insanlığa ve doğaya karşı sorumluluk bilinci ile toplumu aydınlatacak, zenginleştirecek ve fayda sağlayacak yeni fikirler, sorulmayanı sorgulayarak yeni bilgiler peşinden koşmaya özgürce ve cesur adımlarla devam edeceğiz. Ürettiğimiz bilgileri paylaşarak, hayata geçirilmesini sağlayıp toplumun gelişme dinamiklerininden biri olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetleri yanında bilimsel bilgi ve proje üretiminin temel unsurları olduğundan söz eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi'nin sadece eğitim yönüyle değil araştırmacı kimliğiyle de kendi varlığını simgeleyen, sunan ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası ölçekte öngörülen üst düzeylere taşıyarak, dünya üniversiteleri arasında bu yönüyle de yarışan bir üniversite olduğunu belirtti.

Akademik birikimin sanayiye entegre edilerek ticarileştirilmesini de sağlayan "4.Nesil Üniversite" modeli vizyonu taşıdıklarına dikkat çeken Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bilim üreten evrensel ölçekte nitelikli bir kurum olma yolunda ilerlediklerini söyledi. - İSTANBUL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suat Günsel, Yakın, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde 195 Türk bilim insanı yer aldı - Son Dakika

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