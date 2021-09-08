SPOR Dünyanın öncü taraftar token platformu Bitci'nin CEO'su Tan: Tarih yazmak istiyoruz - Son Dakika

Dünyanın öncü taraftar token platformu Bitci'nin CEO'su Onur Altan Tan Tarih yazmak istiyoruz

Birçok fan token projesi Bitci'den geliyor olacak

Sadece spor değil, farklı alanlarda da çalışmalarımız var

Yaptığımız token arzları saniyeler içerisinde tükeniyor

Yeni token projeleri geliyor

Ata SELÇUK - Sezer AFŞAR AFYONKARAHİSAR (DHA) - Bitci Teknoloji'nin CEO'su Onur Altan Tan, Bitci'nin en büyük hedefi farklı alanlarda benzeri blockchain teknolojimizi dünyaya sunmak. Aynı zamanda da daha önce yapılmamışı yapıp bir tarih yazmak dedi.

Dünyada en çok izlenen spor organizasyonlarından birisi olan MXGP ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve MXGP Taraftar Token'ı arza sunan dünyanın öncü taraftar token platformu Bitci'nin CEO'su Onur Altan Tan, arz sonrasında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Bu anlaşmanın kendileri için gurur verici olduğunu dile getiren Tan, Türk yazılımcıları ve büyük bir aileyle bir araya gelen ve bütün bu başarılara imza atan bir Türk şirketi olarak MXGP'yi de ailemize katmaktan dolayı çok mutluyuz. Daha önce Brezilya Milli Takımı, İspanya Milli Takımı, McLaren F1, MotoGP, FIBA ve birçok organizasyona token projesi gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Dünyada bu alanda lider bir kuruluş oldu Bitci Teknoloji. Bizim için gurur verici; farklı bir spor dalında, farklı bir organizasyonda yine bir fan token projesine imza atmak. Blockchain teknolojisiyle dünya çapında bir spor dalıyla buluşturmak ve aynı zamanda blockchain teknolojimizi ihraç etmek gurur verici. İlerleyen dönemlerde daha farklı projelere de imza atmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

BİRÇOK FAN TOKEN PROJESİ BİTCİ'DEN GELİYOR OLACAK

Motorsporlarının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Onur Altan Tan, Motorsporları aynı zamanda Bitci ailesinin de vazgeçilmez bir sevdası. Bitci Racing adı altında bir yarış takımımız da var. Aynı zamanda ulusal yarışlara katılıyoruz. Off-Road'a, pist yarışlarına katılıyoruz. Yarışçılarımız var, aynı zamanda kendimiz de yarışıyoruz. Motorsporları bizim için önemli fakat tabii ki ayırmıyoruz. Dünyada birçok spor dalı var. Birçok fan token projesi Bitci Teknoloji'den geliyor olacak. Burada motorsporlarıyla ilgili projelere de tabii ki devam edeceğiz. Ama tabii ki farklı alanlarda, farklı sektörlerde yeni projeler görecek yatırımcılar ve taraftarlar diye konuştu.

SADECE SPOR DEĞİL, FARKLI ALANLARDA DA ÇALIŞMALARIMIZ VAR

Bitci'nin dünyada bu işi yapan en büyük firmalardan biri olduğunu dile getiren Tan, şunları söyledi Sporda bizim hedefimiz dünya çapında lider olarak, blockchain teknolojisini, geleceğin finans teknolojisi olan taraftar tokenları, daha çok takımla ve daha çok organizasyonla ayağa kaldırıp ve bu teknolojiyi daha fazla takımın ve organizasyonun kullanmasına ön ayak olmak. Burada bir Türk firması olduğumuz için gurur duyuyoruz çünkü dünyada bu işi yapan en büyük firmalardan biriyiz. Sadece spor değil, farklı alanlarda da çalışmalarımız var. Dünya çapındaki şirketlerle yeni yapacağımız anlaşmalar, eminim ki yatırımcılarımızı ve taraftarları çok heyecanlandıracak. Özellikle NFT alanında da yeni projelere imza atıyor olacağız.

YAPTIĞIMIZ TOKEN ARZLARI SANİYELER İÇERİSİNDE TÜKENİYOR

Taraftarların, taraftar tokenlarına karşı ilgisinin nasıl olduğunun sorulması üzerine Onur Altan Tan, Oldukça fazla. Dünyanın 7 ülkesinde şirketimiz kuruluyor. Bazıları kuruldu. Buralarda farklı çalışmalarımız olacak. Daha fazla kesime hitap edebilmek için. İlgi oldukça fazla. Spor kuruluşlarında da ilgi çok fazla. Bir Covid dönemi geçiriyoruz, gelirleri oldukça azaldı. Daha önce yapılan kampanyalar, takımına destek ol, SMS gönder gibi kampanyalarda taraftarların eline çok fazla fayda geçmemesinden dolayı böyle bir iş modeli oluşturduk. Hem blockchain teknolojisini kullanıp hem takımları destekleyip aynı zamanda da taraftarlara farklı faydalar sağlayabileceğimiz bir yapı kurduk. Bu oldukça fazla ilgi gördü. Taraftarlar ve spor kulüpleri tarafından da kullanılmaya başlandı. Global anlamda birçok ülkede teknolojimiz ve taraftar tokenlarımız kullanılıyor. Burada bir diğer konu da ürettiğimiz fan tokenlarla karşılaştığımız ilgi. Dünyanın farklı yerlerinden taraftarlar, yatırımcılar oldukça fazla ilgi gösteriyor. Yaptığımız token arzları saniyeler içerisinde tükeniyor. Birçok takım için, birçok organizasyon için bu böyle oldu. Saniyeler, dakikalar... Dünyanın en büyük token arzlarını gerçekleştirdik. Bunlar McLaren F1 ve Brezilya Milli Takımı. Bitci'nin en büyük hedefi farklı alanlarda benzeri blockchain teknolojimizi dünyaya sunmak. Aynı zamanda da daha önce yapılmamışı yapıp bir tarih yazmak yanıtını verdi.

YENİ TOKEN PROJELERİ GELİYOR

Bitci'nin kendisini global bir lider olarak konumlandırdığını kaydeden Tan, Bitci gelecekte şu anda da gördüğünüz gibi göreceğiniz bir teknoloji firması olacak. Global bir lider. Bitci Teknoloji'nin kendisini konumlandırdığı nokta bu. Buradaki etki alanını artıracaktır daha fazla anlaşmayla. Ama sadece spor sektöründe değil, birçok alanda yeni blockchain projeleri, yeni token projeleri geliyor. Buradan bunların da müjdesini vereyim. Sektör ve isim bazlı bir şey söylemek istemiyorum ama çok daha farklı sektörlerde Bitci Teknoloji'yi global bazda görüyor olacak takipçiler, yatırımcılar, taraftarlar diyerek sözlerini noktaladı.