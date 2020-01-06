Dursunbey ve Sındırgı'da öğleden sonra okullar tatil edildi - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ve Sındırgı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle öğleden sonra eğitime ara verildi.

Dursunbey Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Odaköy, Tepeköy, Delice, Mıcırlar, Süleler, Şabanlar, Kavacık, Durabeyler, Gökçedağ, Çanakçı ve Göbül mahallelerindeki okullarda öğrenciler, öğle yemekleri dağıtıldıktan sonra evlerine gönderildi. Diğer kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrenciler için de eğitime ara verildiği öğrenildi.

Sındırgı ilçesinde de taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra tatil kararı alındı.