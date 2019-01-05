Son Dakika Haberleri: "DÜŞ" Fotoğraf Sergisi Açıldı

"DÜŞ" Fotoğraf Sergisi Açıldı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı "Düş" fotoğraf sergisi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda açıldı.

Dr. Melek Altın Ertan'ın eserlerinden oluşan "Düş" fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile birlikte çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.

Sergi açılışı öncesi konuşma yapan Melek Altın Ertan," Her düşün gölgesi yüreklerde gizlidir. Ve her giz açığa çıkmayı bekler. Eskişehir'de eserlerimi sergileme fırsatı veren Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ediyorum" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, birbirinden değerli sanatçıları ve onların eserlerini Eskişehir'de ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek Melek Altın Ertan'ı tebrik etti.

Melek Altın Ertan "Düş" fotoğraf sergisi 31 Ocak 2019 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:48 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Yılmaz Büyükerşen, Güncel
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