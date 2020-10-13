Dusan Jovancic: "İlk galibiyetimizi almak istiyoruz" - Son Dakika

Dusan Jovancic: "İlk galibiyetimizi almak istiyoruz"

13.10.2020 14:24
Dusan Jovancic:

Çaykur Rizespor'un, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna kattığı ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dusan Jovancic, Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Çaykur Rizespor'un, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımından kadrosuna kattığı ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Dusan Jovancic, Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Ç.Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. İdmandan önce kameraların karşısına geçen Karadeniz ekibinin yeni transferi Dusan Jovancic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ankaragücü maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini ve bunun için mücadele edeceklerini dile getiren Jovancic, "Ankaragücü takımı ile ilgili çok bir şey söyleyemem çünkü nasıl oynadıklarını bilmiyorum. İlk 4 maçta çok iyi bir sonuç alamadık, bunun bilincindeyim. Ankaragücü maçı ile bu durumu değiştirip ilk galibiyetimizi almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Buraya gelmiş olmaktan mutluyum"

Rizespor'da forma giyeceği için mutlu olduğunu dile getiren Sırp oyuncu Jovancic "Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Buraya gelmiş olmaktan mutluyum. Takım arkadaşlarımla, teknik direktörümle aram çok iyi. Henüz şehri gezme fırsatım olmadı. Zaman içerisinde keşfedeceğim. Bugüne kadar beklentilerim ile ilgili herhangi bir problemim olmadı. Her zaman hedefi tutturdum. Şimdi de çok çalışarak bu hedef ve beklentileri karşılayacağım" dedi.

Transferinden önce Türkiye'de futbol oynamış Sırp oyunculardan lig hakkında bilgi edindiğini sözlerine ekleyen Jovancic, "Buraya gelmeden önce bazı Sırp oyunculardan bilgi aldım. Çok zorlu ama çok da kaliteli bir lig olduğunu söylediler. Açıkçası benim de beklentilerim bu yönde. Çok zorlu ve kaliteli bir lig olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu. - RİZE

Dusan Jovancic: İlk galibiyetimizi almak istiyoruz
Dusan Jovancic: İlk galibiyetimizi almak istiyoruz
Dusan Jovancic: İlk galibiyetimizi almak istiyoruz

Sırbistan Karadağ, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Rizespor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dusan Jovancic: 'İlk galibiyetimizi almak istiyoruz' - Son Dakika Spor

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