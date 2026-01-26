Düzce'de Akciğer Hastalıkları Polikliniği Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Düzce'de Akciğer Hastalıkları Polikliniği Açıldı

Düzce\'de Akciğer Hastalıkları Polikliniği Açıldı
26.01.2026 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nde açılan poliklinik, Batı Karadeniz bölgesindeki akciğer hastalarına hizmet veriyor.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yürütülen İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniği, yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Batı Karadeniz Bölgesinin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Yıldız, İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniğinin yaklaşık iki yıldır aktif olarak çalıştığını belirterek "Özellikle Batı Karadeniz Bölgesinden, Düzce başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda hastamızın tanı, takip ve tedavi süreci düzenli şekilde yapılmaktadır. Bu poliklinik, 'nefes darlığı' ve 'geçmeyen öksürük' gibi şikayetlerin sadece basit bir solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olmadığı, bazı durumlarda ise daha ayrıntılı inceleme ve uzun süreli takip gerektirebileceği gerçeğinden yola çıkılarak planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İnterstisyel akciğer hastalıkları nedir?

İnterstisyel akciğer hastalıklarının, akciğerin iç yapısını ve dokusunu etkileyen hastalıkların genel adı olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Akciğerin hava aldığı alanların etrafındaki dokuda zamanla iltihaplanma ve bazı hastalarda sertleşme (fibrozis) gelişebilir. Bu sertleşme arttıkça akciğerin nefes alıp verme kapasitesi azalabilir ve kişi günlük hayatında daha çabuk yorulmaya başlayabilir" dedi ve İnterstisyel akciğer hastalıklarının en sık görülen belirtilerini ise şu şekilde sıraladı: "Eforla artan nefes darlığı (merdiven çıkarken, hızlı yürürken zorlanma), uzun süren kuru öksürük, çabuk yorulma, halsizlik, bazı hastalarda kilo kaybı veya göğüste rahatsızlık hissi, şikayetlerin uzun süre devam etmesi durumunda gecikmeden hekim değerlendirmesinin önemli olduğunun altını çizen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, erken tanının hastalığın ilerlemesini yavaşlatma ve yaşam kalitesini koruma açısından büyük fark oluşturabildiğini kaydetti.

Akciğer vasküler hastalıklar nedir?

Akciğerin, sadece hava alan bir organ olmadığını, aynı zamanda çok önemli bir damar ağına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Bazı hastalıklarda akciğer damarlarında basınç artabilir veya damar yapısı etkilenebilir. Bu durum bazı hastalarda pulmoner hipertansiyon gibi ciddi tablolarla kendini gösterebilir." dedi. Akciğer damar hastalıklarında görülebilen belirtiler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Pınar Yıldız, "Eforla artan nefes darlığı, çarpıntı, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, bayılacak gibi olma, bacaklarda şişlik, efor kapasitesinde belirgin azalma. Bu belirtiler zaman içinde artabileceği için, erken dönemde değerlendirme ve düzenli takip çok önemlidir" diye konuştu.

"Polikliniğimizde en sık hangi hastalıklar takip ediliyor?"

İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniğinde hastaların, şikayetleri ve tetkik sonuçlarına göre ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, gerekli durumlarda uzun süreli izlem planı yapıldığını ifade etti. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniğinde sıklıkla takip edilen hastalık gruplarını şu şekilde sıraladı: "Sarkoidoz, İdiyopatik pulmoner fibrozis (IPF), Romatizmal hastalıklara bağlı akciğer tutulumu, Hipersensitivite pnömonisi (bazı çevresel maruziyetlere bağlı gelişebilen akciğer hastalığı), Mesleksel ve çevresel etkilenmeye bağlı akciğer hastalıkları ve Pulmoner hipertansiyon ve akciğer damar hastalıkları.

"Tanı ve takip sürecinde neler yapıyoruz?"

Bu alandaki hastalıkların bir kısmının yavaş ilerleyebildiğini dile getiren Pınar Yıldız "Başlangıçta fark edilmesi zor olabilir. Bu nedenle sadece şikayetleri dinlemek değil, gerekirse ileri incelemeler yapmak gerekir. Polikliniğimizde hastalarımız için ayrıntılı muayene ve öykü değerlendirmesi, solunum fonksiyon testleri, görüntüleme yöntemleri (akciğer filmi/tomografi gibi), kan tetkikleri ve gerektiğinde ek değerlendirmeler ile tanı süreci planlanmaktadır. Tanı sonrası süreçte ise hastalarımızın tedavileri düzenlenmekte, şikayetleri takip edilmekte ve hastalığın gidişatına göre gerekli kontroller yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çarşamba poliklinik günümüz"

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer alan İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniği'nde her çarşamba günü hasta kabulü yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Özellikle Batı Karadeniz Bölgesinden yoğun hasta başvurusu olmakta; tanı süreci ayrıntı gerektiren ve düzenli takip isteyen hastalarımıza bölgesel düzeyde hizmet sunulmaktadır. Düzce Üniversitesi olarak amacımız; bölgemizde bu alanda takip edilmesi gereken hastalarımızın doğru şekilde değerlendirilmesi, erken tanıya ulaşılması ve hastalarımızın yaşam kalitesini artıracak biçimde sağlık hizmetine erişimin güçlenmesidir" şeklinde açıklamasını tamamladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Batı Karadeniz, Hastane, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Akciğer Hastalıkları Polikliniği Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
14:24
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
16 yaşındaki kayıp kız çocuğu 24 saat sonra bulundu: Geceyi bakın nerede geçirmiş
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:37:17. #7.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Akciğer Hastalıkları Polikliniği Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.