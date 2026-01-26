Düzce\'de Akciğer Hastalıkları Polikliniği Açıldı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yürütülen İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniği, yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Batı Karadeniz Bölgesinin önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Pınar Yıldız, İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniğinin yaklaşık iki yıldır aktif olarak çalıştığını belirterek "Özellikle Batı Karadeniz Bölgesinden, Düzce başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda hastamızın tanı, takip ve tedavi süreci düzenli şekilde yapılmaktadır. Bu poliklinik, 'nefes darlığı' ve 'geçmeyen öksürük' gibi şikayetlerin sadece basit bir solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olmadığı, bazı durumlarda ise daha ayrıntılı inceleme ve uzun süreli takip gerektirebileceği gerçeğinden yola çıkılarak planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İnterstisyel akciğer hastalıkları nedir?

İnterstisyel akciğer hastalıklarının, akciğerin iç yapısını ve dokusunu etkileyen hastalıkların genel adı olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Akciğerin hava aldığı alanların etrafındaki dokuda zamanla iltihaplanma ve bazı hastalarda sertleşme (fibrozis) gelişebilir. Bu sertleşme arttıkça akciğerin nefes alıp verme kapasitesi azalabilir ve kişi günlük hayatında daha çabuk yorulmaya başlayabilir" dedi ve İnterstisyel akciğer hastalıklarının en sık görülen belirtilerini ise şu şekilde sıraladı: "Eforla artan nefes darlığı (merdiven çıkarken, hızlı yürürken zorlanma), uzun süren kuru öksürük, çabuk yorulma, halsizlik, bazı hastalarda kilo kaybı veya göğüste rahatsızlık hissi, şikayetlerin uzun süre devam etmesi durumunda gecikmeden hekim değerlendirmesinin önemli olduğunun altını çizen Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, erken tanının hastalığın ilerlemesini yavaşlatma ve yaşam kalitesini koruma açısından büyük fark oluşturabildiğini kaydetti.

Akciğer vasküler hastalıklar nedir?

Akciğerin, sadece hava alan bir organ olmadığını, aynı zamanda çok önemli bir damar ağına sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Yıldız, "Bazı hastalıklarda akciğer damarlarında basınç artabilir veya damar yapısı etkilenebilir. Bu durum bazı hastalarda pulmoner hipertansiyon gibi ciddi tablolarla kendini gösterebilir." dedi. Akciğer damar hastalıklarında görülebilen belirtiler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Pınar Yıldız, "Eforla artan nefes darlığı, çarpıntı, göğüste sıkışma hissi, baş dönmesi, bayılacak gibi olma, bacaklarda şişlik, efor kapasitesinde belirgin azalma. Bu belirtiler zaman içinde artabileceği için, erken dönemde değerlendirme ve düzenli takip çok önemlidir" diye konuştu.

"Polikliniğimizde en sık hangi hastalıklar takip ediliyor?"

İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniğinde hastaların, şikayetleri ve tetkik sonuçlarına göre ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini belirten Prof. Dr. Yıldız, gerekli durumlarda uzun süreli izlem planı yapıldığını ifade etti. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniğinde sıklıkla takip edilen hastalık gruplarını şu şekilde sıraladı: "Sarkoidoz, İdiyopatik pulmoner fibrozis (IPF), Romatizmal hastalıklara bağlı akciğer tutulumu, Hipersensitivite pnömonisi (bazı çevresel maruziyetlere bağlı gelişebilen akciğer hastalığı), Mesleksel ve çevresel etkilenmeye bağlı akciğer hastalıkları ve Pulmoner hipertansiyon ve akciğer damar hastalıkları.

"Tanı ve takip sürecinde neler yapıyoruz?"

Bu alandaki hastalıkların bir kısmının yavaş ilerleyebildiğini dile getiren Pınar Yıldız "Başlangıçta fark edilmesi zor olabilir. Bu nedenle sadece şikayetleri dinlemek değil, gerekirse ileri incelemeler yapmak gerekir. Polikliniğimizde hastalarımız için ayrıntılı muayene ve öykü değerlendirmesi, solunum fonksiyon testleri, görüntüleme yöntemleri (akciğer filmi/tomografi gibi), kan tetkikleri ve gerektiğinde ek değerlendirmeler ile tanı süreci planlanmaktadır. Tanı sonrası süreçte ise hastalarımızın tedavileri düzenlenmekte, şikayetleri takip edilmekte ve hastalığın gidişatına göre gerekli kontroller yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çarşamba poliklinik günümüz"

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde yer alan İnterstisyel ve Vasküler Akciğer Hastalıkları Polikliniği'nde her çarşamba günü hasta kabulü yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Yıldız, "Özellikle Batı Karadeniz Bölgesinden yoğun hasta başvurusu olmakta; tanı süreci ayrıntı gerektiren ve düzenli takip isteyen hastalarımıza bölgesel düzeyde hizmet sunulmaktadır. Düzce Üniversitesi olarak amacımız; bölgemizde bu alanda takip edilmesi gereken hastalarımızın doğru şekilde değerlendirilmesi, erken tanıya ulaşılması ve hastalarımızın yaşam kalitesini artıracak biçimde sağlık hizmetine erişimin güçlenmesidir" şeklinde açıklamasını tamamladı. - DÜZCE