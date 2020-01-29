Düzce'de 'deprem' riski taşıyan 5 okul yıkılacak - Son Dakika
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Düzce'de 'deprem' riski taşıyan 5 okul yıkılacak

6 saat önce

DÜZCE Valiliği, kamu binalarındaki deprem risk raporu çalışması kapsamında 5 okulun deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi.

Düzce'de 'deprem' riski taşıyan 5 okul yıkılacak, System.String[]

DÜZCE Valiliği, kamu binalarındaki deprem risk raporu çalışması kapsamında 5 okulun deprem riski taşıdığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verdi.

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce Valiliği tarafından 1999 Düzce depremi öncesi yapılan kamu binalarında inceleme başlatıldı. Bu kapsamda ilk olarak okullarda yapılan incelemede 5 okulun yıkılmasına kadar verildi. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Elazığlı vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yardımcı olmaya gayret ederken, ilimizde de bütün kamu binaları ve özellikle okullar üzerinde yoğun çalışmalar devam etmektedir. Yıkım tehlikesi olan okulumuz bulunmamakla birlikte, deprem tahkik raporları sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen Rıza Malatyalı İlkokulu, Işık İlkokulu B Blok, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu, Gümüşova İlkokulu ve Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binaları yıkılarak, yeni binalar yapılacaktır. Bu nedenle, yıkılacak olan Rıza Malatyalı İlkokulu öğrencilerinin Rıza Malatyalı Ortaokulunda, Işık İlkokulu B Blok öğrencilerinin Işık İlkokulu A bloğunda, Konuralp İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Konuralp Ortaokulunda, Akçakoca Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin ise geçici olarak Akçakoca Fedai Karabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 15 dersliği bulunan A blokta eğitim öğretime devam etmeleri planlanmıştır."


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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:24 Kaynak: DHA
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