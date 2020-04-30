Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hemşin köyünde Nazım K. (55) idaresindeki 64 HP 342 plakalı traktör, sürücüsünün fındık bahçesinde manevra yaptığı sırada yokuştan kayarak devrildi.

Kazayı gören diğer köylüler tarafından traktörün altından güçlükle çıkarılan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince sedyeyle yola kadar taşındı.

Buradan ambulansa alınan sürücü, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Nazım K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.