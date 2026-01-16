Düzce\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Düzce'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, kamyon kasasında 14 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından risk analizi çalışması gerçekleştirildi. Ekipler, Şanlıurfa'dan Düzce'ye düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen iki aracı, Anadolu Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi mevkiinde durdurdu. Yapılan kontrollerde, "öncü" olduğu belirlenen aracın arkasından gelen kamyonun kasasında, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, araç sürücüleri F.K. (37), Y.A. (36) ve H.Y.'yi (36) gözaltına alındı. Şüphelilerden F.K.'nın 6, Y.A.'nın 4, H.Y.'nin ise 9 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - DÜZCE