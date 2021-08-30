Düzce'de halk otobüsü yolcularına 30 Ağustos Zafer Bayramı sürprizi - Son Dakika

Daha sonra bir personel 30 Ağustos zaferini anlatan şiiri okumaya başladı. Ardından diğer 4 personel de sırayla şiiri okumaya devam etti.

Düzce 'de belediye personeli 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü için farkındalık oluşturmak amacıyla özel denetimli halk otobüsünde şiir okundu.

Vakaların patladığı Rize'de Vali kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu