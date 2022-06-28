Düzce'de sağanak taşkınlara neden oldu - Son Dakika
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Düzce'de sağanak taşkınlara neden oldu

28.06.2022 06:35
Düzce'de sağanak taşkınlara neden oldu

Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası, 1 köprü yıkıldı, 2 köprüde taşkın oluştu, Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ile 9 köy yolu kapandı, 17 ev boşaltıldı, 43 vatandaş tahliye edildi.

Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası, 1 köprü yıkıldı, 2 köprüde taşkın oluştu, Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ile 9 köy yolu kapandı, 17 ev boşaltıldı, 43 vatandaş tahliye edildi.

Yığılca ilçesinde aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu.

İlçede sağanağın ardından Aksu-Kırık Köprüsü yıkıldı, Karakaş ve Çiftlik Sapağı Köprüsü taştı. Ayrıca taşmak üzere olan Melen Çayı Köprüsü, Ahmetçiler Deresi Köprüsü'nde tedbir alındı.

Hocaköy, Hacıyeri, Hocatman, Yılgın, Tıraşlar, Refikler ve Dibektaş köylerinde heyelanlar meydana geldi.

Ağaç göçüğü, heyelan ve su taşkınları nedeniyle Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ulaşıma kapandı.

Yedigöller grup yolu Bekirler Altı Melenkıyısı mevkisinde meydana gelen heyelan ve su taşkınları sonrası Yılgın, Çukurören, Gaziler, Çiftlik, Hocaköy, Karakaş, Mengen, Yoğunpelit ve Yaylatepe köyleriyle ulaşım kesildi.

Heyelan riski sebebiyle Tıraşlar köyünde 8 haneden 22, Yılgın köyünde 5 haneden 9, Yağcılar köyünde 4 haneden 12 vatandaş evlerinden tahliye edildi.

"Köprünün korkulukları gitti"

Yığılca ilçesi Hoşafoğlu Köyü Muhtarı Yeter Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde ikindi saatlerinde başlayan yağışın akşam saatlerinde çoğaldığını ve yatsı ezanından sonra suyun Aksu Mahallesi'nde bulunan köprüyü aştığını söyledi.

Kırık köyüyle ulaşımın kesildiğini dile getiren Şener, "Sabahleyin köprünün ne durumda olacağına bakacağız. Köprünün korkulukları gitti. Şu anda evlerde bir hasar yok." dedi.

Yağcılar köyünde bulunan dere yatağındaki ağaç, kum ve çakılla tıkanan köprüde İlçe Özel İdaresi ekipleri çalışma yaptı.

Öte yandan Akçakoca ilçe merkezi Çuvallı mevkisi su altında kaldı. 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yer alan köprünün zarar görmemesi belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

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