Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Düzce'de şiddetli rüzgar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Akçakoca ilçesinde sabahtan itibaren saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle dalgaların boyu 5 metreye ulaştı.
Rüzgar yüzünden denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli yerlere çekti.
D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun yüksek kesim geçişlerinde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Güzergahı kullanan sürücüler, karın etkili olduğu Tepeköy, Şifalı Su ve Kabalak rampası mevkilerinde dikkatli ilerliyor.
Denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, ağır tonajlı araçları kar yağışına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Kaynak: AA
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