Düzce Gençlik Merkezinde EBA sınıfları hazır - Son Dakika

Düzce İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gençlik Merkezinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim alan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) destek noktası olduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Gençlik Merkezinde bulunan bilgisayar atölyelerinin internet erişimi olmayan ve EBA sistemi üzerinden verilen uzaktan eğitime erişemeyen öğrenciler için hazırlandığı belirtildi.

Öğrencilerin maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarını göz önünde bulundurarak EBA'ya giriş için Gençlik Merkezlerinden faydalanabileceği kaydedilen açıklamada, "EBA'ya girmekte sorun yaşayan, internete erişimi olmayan çocuk ve gençler için Düzce Gençlik Merkezi'nde bulunan bilgisayar atölyeleri EBA sınıflarına dönüştürüldü." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, uzaktan eğitim alan öğrencilere destek olunması noktasında önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Gençlik Merkezimizi uzaktan eğitim döneminde 'EBA erişim noktası' olarak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizin eğitimlerinden geri kalmaması adına elimizdeki bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimiz maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönül rahatlığı ile gençlik merkezlerimizde derslerini takip edebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.