Düzce OSB Toplantısı

27.01.2026 12:20
Düzce'de OSB sorunları ve projeleri değerlendirildi, iş birliğinin artırılması hedeflendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bulunan Organize Sanayi Bölgelerinin saha çalışmalarına destek veren Düzce İl Özel İdaresi, OSB'lerin sorun ve sıkıntılarını değerlendirmeye devam ediyor.

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik başkanlığında, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Ahmet Serdar Erdem, Akçakoca OSB Müdürü Yasin Efe ve Çilimli OSB Müdürü Mahmut Zenkin'in katılımıyla aylık OSB müdürleri değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşova'da düzenlenen toplantıda, organize sanayi bölgelerinde yürütülen mevcut çalışmalar, devam eden ve planlanan projeler ile karşılaşılan sorunlar ele alındı. Altyapı hizmetleri, yatırım süreçleri, üretim kapasitesi ve sanayi bölgeleri arasındaki koordinasyon konularında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, OSB'lerin daha etkin ve verimli şekilde faaliyet göstermesi amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı. Alınan kararların, ilin sanayi altyapısının geliştirilmesine ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantının düzenlenmesine ev sahipliği yapan Gümüşova OSB Müdürlüğü'ne nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür edilirken, yapılan değerlendirmelerin ilimiz ve organize sanayi bölgeleri adına hayırlı olması temenni edildi. - DÜZCE

