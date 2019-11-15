Son Dakika Haberleri: Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Son Dakika Güncel Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

6 saat önce

TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandıDüzce'de, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı.

TIR'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Düzce'de, TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Mehmet Yeter tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Mehmet Yeter idaresindeki 14 AZ 113 plakalı kamyonet önünde ilerlemekte olan Ali Rıza Bozbıyık idaresindeki 06 FU 0804 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Mehmet Yeter hasar gören kamyonette sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan Mehmet Yeter itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yeter tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Ali Rıza Bozbıyık, 'İstanbul yönüne doğru hareket halindeydim. Arkadan büyük bir gürültü ile vurdu. Aracım çarpmanın etkisiyle ileri hareket etti" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Mehmet Yeter, İtfaiye, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) 'Öldü' diye ihbar edilen yaşlı adam felç geçirmiş halde bulundu
Kocası, kendisiyle barışmak için çatıya çıkan kadını "Beni aldattın" diyerek reddetti Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 21:26:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce tır'a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]