Düzce Üniversitesi'ne iki ödül - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'ne iki ödül

6 saat önce

Kısa film yarışmasının gala gecesinde Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmaları ve yarışmaya katkıları ödüle layık görüldü.

Düzce Üniversitesi'ne iki ödül, System.String[]

Kısa film yarışmasının gala gecesinde Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma faaliyetleri kapsamında tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmaları ve yarışmaya katkıları ödüle layık görüldü. Ödüller, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'a takdim edildi.


Programa; Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş katıldı. Anadolu'nun kozmetik bitkilerini, bu bitkilerin güzellik ve şifa anlayışına etkisini ve kozmetik sektöründeki değerini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan 2. Iva Natura Kozmetik Kısa Film Yarışması'nın gala gecesi, İstanbul'daki Akatlar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Çeşitli kategorilerde ödüllerin verildiği gecede, Düzce Üniversitesi'nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı'ndaki tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması alanındaki katma değerli çalışmaları ve yarışmaya katkıları ödül aldı.


Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gala gecesinde iki ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sözlerine başladı. Düzce Üniversitesi'nin YÖK'ün başlattığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı'na dahil olma başarısı gösterdiğini ifade eden Rektör Çakar, bölgesel kalkınmaya destek olmak ve bölgenin refahını arttırmak amacıyla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konusuna yöneldiklerini dile getirdi. Üç yıldır bu alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Çakar, bölge insanının kalbine dokunabilmenin ve bilgi ile onlara yol göstermenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi. Programın başlangıç aşamasında koordinatörlük görevini üstlenen ve şu an Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı görevini yürüten Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş ve 50 kişilik ekibe teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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