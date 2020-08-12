E-sigaralar corona riskini arttırıyor - Son Dakika

E-sigaralar corona riskini arttırıyor

Standford Üniversitesi araştırmacılarının bulgularına göre elektronik sigara buharı, özellikle gençlerin akciğerlerine o kadar çok zarar veriyor ki, sigara içmeyenlere kıyasla COVID-19'a yakalanma riskini artıyor.

E-sigaralar corona riskini arttırıyor, System.String[]

Standford Üniversitesi araştırmacılarının bulgularına göre elektronik sigara buharı, özellikle gençlerin akciğerlerine o kadar çok zarar veriyor ki, sigara içmeyenlere kıyasla COVID-19'a yakalanma riskini artıyor.ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden pediyatri profesörü Bonnie Halpern-Felsher ve araştırmacı ekibi bir ilke imza atarak, elektronik sigara kullananların koronavirüs kapma olasılığı üzerine bir araştırma yaptı. 11 Ağustos tarihinde "Yetişkin Sağlığı Dergisi"nde (Journal of Adolescent Health) yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, düzenli olarak e-sigara kullanan gençler ve ergenlerin, koronavirüs ile enfekte olma olasılığı akranlarına göre çok daha yüksek. Araştırmada farklı veri ve istatistikler değerlendirildi.

Korona belirtileri beş kat daha fazla görülüyor

Araştırma, koronavirüs testi pozitiv çıkan kişiler arasında e-sigara kullananların sayısının, kullanmayanlara oranla beş kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Elbette bu veriler, e-sigara kullanıcılarının COVID-19'a yakalanma olasılıklarının diğerlerine göre mutlak olarak daha yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Ancak yine de koronavirüs kapan ve aynı zamanda e-sigara içen kişilerde öksürme, ateş, halsizlik ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülme oranı beş kat daha fazla. Zira semptom göstermeyen kişiler genelde test yaptırmak için doktora başvurmuyor.

Hasarlı akciğerler büyük risk altında

Korona testi yaptırmadan 30 gün öncesine kadar hem e-sigara hem de geleneksel sigara tüketen kişilerde ise enfekte olma riski yüzde 6,8 daha yüksek. Araştırmaya katılanların neredeyse tümü her iki sigara çeşidini de kullandığını belirttiğinden, bilim insanları sadece geleneksel sigara içenlerin enfekte olma oranına dair güvenilir veriler elde edemedi. Diğer yandan araştırmacılar, sigara kullanımının koronavirüs kapma riskinin azalttığı yönündeki tezi de çürütmüş oldu.

Araştırma makalesinin baş yazarlarından Shivani Mathur Gaiha 'Gençler ve ergenler, e-sigara kullanmanın akciğerlere zarar verdiği için COVID-19'a yakalanma riskini artırdığının farkında olmalılar" dedi. Gençleri kendilerini yanıltıcı bir güvende hissetmemeleri konusunda uyaran Mathur Gaiha "Birçok kişi, gençliklerinin onları COVID-19 belirtilerinden koruyacağını sanıyor. Ancak edindiğimiz veriler, bunun e-sigara kullanıcıları için geçerli olmadığını gösteriyor. Hatta enfekte olma riski biraz değil, bariz bir oranda artıyor" ifadelerini kullandı.

ABD genelinde 4 binden fazla denek katıldı

Araştırmaya Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı bölgelerinden katılan 4 bin 351 kişi arasında geleneksel sigara ve e-sigara kullananların aynı oranda bulunmasına, farklı cinsiyet ve etnik kökenleri temsil etmesine de özen gösterildi. Katılımcılara, COVID-19 belirtileri gösterip göstermedikleri, test olup olmadıkları ya da pozitif test sonucu alıp almadıkları gibi sorular yöneltildi.

Pediyatri uzmanı Halpern-Felsher, gençleri uyarmanın ötesinde sağlık makamlarına da çağrıda bulunarak "Şimdi tam zamanı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin bir an önce bu ürünlere yönelik yeni düzenlemeler getirmesi gerek" şeklinde konuştu.

Fabian Schmidt

(c)

Amerika Birleşik Devletleri, Standford Üniversitesi, Koronavirüs, Yaşam, Son Dakika
Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:19

Son Dakika Yaşam E-sigaralar corona riskini arttırıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Bakan Ersoy, Bakan Ersoy, "Galata Kulesi'nin duvarları yıkılıyor" iddialarına yanıt verdi: Tarihi yapıya zarar veren kısımlar yıkıldı         
18:29
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı         
18:29
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı         
17:39
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek Bu gece başlayacak olan Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek         
14:17
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler         
08:57
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
06:04
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi         
04:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 01:50:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: E-sigaralar corona riskini arttırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei