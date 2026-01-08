E-ticarette Gümrük Düzenlemesi

İş dünyası temsilcileri, e-ticaret platformlarından yapılan yurt dışı alışverişlerinde kıymeti 30 avroya kadar olan eşyanın Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi'yle ithalatının sonlandırılmasını olumlu karşıladı.

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret platformlarından yurt dışından 30 avroya kadar değeri bulunan eşyalar için gümrük muafiyetinin sona erdiğini açıklamıştı. Açıklamada, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere yurt dışı e-ticaret platformları üzerinden sipariş edilen eşyanın değerine bakılmaksızın 'Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi' uygulamasına son verildiği belirtilmişti. Düzenleme iş dünyasında olumlu karşılandı. İş dünyası temsilcilerinden konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, e-ithalatta uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılmasıyla yerli üretimin korunduğuna ve tüketici sağlığı açısından ciddi risklerin önüne geçildiğine dikkat çekildi.

"Ticaretin de, sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı açıklamada denetimsiz e-ithalatın tüketici için risk teşkil eden, KOBİ'leri haksız rekabete uğratan ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığının Ekim 2025'te yaptığı denetimler basitleştirilmiş gümrük mevzuatı yoluyla ülkemize giren ürünlerin yüzde 81'inin riskli olduğunu gösteriyor" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bu dönemin sonlandırılmasının son derece yerinde olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Tüm dünya gibi Türkiye'nin de gümrüklerinde gerekli denetimleri yapmaya başlamasından daha doğal bir şey olamaz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, düzenlemeyle ilgili Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a teşekkür ederek, "Ticaretin de, sınır ötesi e-ticaretin de kurallarla işlemesi şarttır" şeklinde konuştu.

"Ticaret Bakanlığımızın bu kararını tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması açısından atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, e-ticaretin hızla gelişen, küresel ticaretteki payını her geçen gün büyüterek güçlendiren bir alan olduğunu kaydederek, sınırları kaldırarak dünyanın bir ucundan diğer ucuna 7 gün 24 saat ticaret yapmaya imkan sağlayan bu alanın denetim ve standartlarla desteklenmediğinde tüketici sağlığı açısından ciddi riskler doğurabileceğine vurgu yaptı. Baran, "Diğer yandan içerde mevzuata uygun üretim yapan, vergisini ödeyen ve kalite standartlarına riayet eden yerli firmalarımız, yurt dışından e-ticaret platformları üzerinden getirilen denetimsiz, kalitesiz, düşük maliyetli ürünler karşısında haksız rekabetle karşı karşıya kalabiliyor. Bu açıdan Ticaret Bakanlığımızın bu kararını haksız rekabetin önüne geçilerek piyasalarda adil rekabetin sağlanması, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, yerli üretimin desteklenmesi, istihdam ve vergi kaybının önüne geçilmesi açısından atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"Düzenleme yurt içinde üretim yapan firmalarımızın rekabet gücünü zayıflatan uygulamaların önüne geçilmesi bakımından önemli"

MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de e-ithalatta uygulanan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını yerli üretimin korunması adına kritik bir adım olarak nitelendirdi. Sürecin yerli firmaların sürdürülebilir büyüme hedeflerini destekleyen bir yapıda ilerlemesinin önemine değinen Özdemir, "E-ithalatta basitleştirilmiş gümrük uygulamasının sona erdirilmesini ve 30 avro altı gönderilerin normal ithalat işlemlerine tabi tutulmasını, üretimin ve iç piyasa dengesinin korunması açısından yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. Uzun süredir iş dünyasının gündeminde olan bu düzenleme, yurt içinde üretim yapan firmalarımızın rekabet gücünü zayıflatan uygulamaların önüne geçilmesi ve ticarette daha adil bir zeminin oluşması bakımından önemlidir. Bu adımın üretim, yatırım ve istihdam kararlarında öngörülebilirliği artıracağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Denetimsiz e-ithalat vergisini ödeyen yerli sanayicilerimizi haksız rekabete maruz bırakıyordu"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ticaret Bakanlığı'nın değeri 30 avroya kadar olan ürünlerin Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi'yle ithalatını sonlandıran kararını son derece yerinde bulduklarını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Denetimsiz e-ithalat; hem tüketici sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturuyor hem de mevzuata uygun üretim yapan, vergisini ödeyen yerli sanayicilerimizi haksız rekabete maruz bırakıyordu. Bu karar, adil rekabetin tesisi, yerli üretimin korunması ve e-ticaretin kurallı ve sürdürülebilir gelişimi açısından önemli bir adımdır. Üretimi, sanayiciyi ve tüketiciyi birlikte gözeten bu kararlı yaklaşım dolayısıyla Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a ve Bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."

"Yapılan düzenleme ile haksız rekabete maruz kalan tüm üreticilerimizin rahatlayacağını değerlendiriyoruz"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışından posta ve kargo yoluyla yapılan 30 avro altındaki gümrüksüz ithalat düzenlemesinin iptal edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Olpak, "Bu karar ile son yıllarda toplam ithalatın içindeki payı hızla artan tüketim malı ithalatının ivme kaybetmesini ve bunun yerine yerli üretimin daha ön plana çıkmasını bekliyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere özellikle belli ülkeler karşısında haksız rekabete maruz kalan tüm üreticilerimizin bir nebze de olsa rahatlayacağını değerlendiriyoruz. Kararın sürecindeki çabaları için başta Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ve Ticaret Bakanlığımız yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Düzenleme, yerli üreticilerimizin kapasite kullanım oranlarını artırmalarına da katkı sunacaktır"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Kararı ile 30 avro altındaki gönderilere tanınan gümrük muafiyetinin kaldırılmasını, yerli üretimin korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu karar düşük bedelli ithalatın olumsuz etkilerini azaltmanın yanı sıra, yerli üreticilerimizin kapasite kullanım oranlarını artırmalarına da katkı sunacaktır. Üretim odaklı sürdürülebilir büyüme modelimizi destekleyen ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak kararın alınma sürecindeki katkıları için Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile Bakanlık bürokratlarımıza ihracat ailemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA