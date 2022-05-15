EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI - Son Dakika

EDİRNE'de düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yarışmacının acıya aldırış etmediği, kiminin ise acıdan gözlerinden yaş geldiği etkinlikte dağıtılan 1.5 tonun üzerindeki ciğeri alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Edirne'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü ciğerci esnafının Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı. Törene Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnaf dernekleri temsilcileri, çok sayıda ciğerci esnafı ve vatandaş katıldı. Çelenk sunumunun ardından festivale katılan tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı'nı çaldı, daha sonra festival korteji Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN İLK KEZ GLÜTENSİZ CİĞER PİŞİRİLDİ

Caddede kurulan platformda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl ilk defa çölyak hastaları için glütensiz unla ciğer pişirileceğini belirtti. Gürkan, "Undaki glüteni kullanamayan çölyak hastaları dediğimiz bir nadide bir grubunuz var. Vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, insanlarımız var. Onlar normal unun içerisindeki glütenden dolayı bu bizim pişirmiş olduğumuz dünya harikası, dünya lezzeti Edirne tava ciğerinden bugüne kadar maalesef hiç tadamadılar. Hem çölyak hastalığıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak hem de çölyak hastası vatandaşlarımızın da bu muhteşem lezzeti tadabilmeleri için bu yıl birazdan sayın valim ve ustalarımızla beraber ciğer pişirmeye ayrı bir tava daha koyduk. Glütensiz un temin ettik. Şimdi Edirne'nin Trakya'nın o muhteşem ciğerini çölyak hastalarımız için ayrı bir tavada, glütensiz unla pişireceğiz. Ben bütün çölyak hastalarımıza da şifa diliyorum. Geçmiş olsun diyorum ve toplumu bu konuda farkında olmaya davet ediyorum" dedi.

Ciğerci ustaları adına konuşan Niyazi Yavuz da ciğer sektörünün bir çok kesime istihdam sağladığını belirterek, "Bu sektör, Trakya'mızın bu muhteşem doğası ve topraklarında yürütülen büyükbaş hayvancılık kapsamında dana yetiştiren çiftçilerimiz başta olmak üzere yüzlerce dönüm tarım arazisi ve köylerimizde ekili tonlarca biber salçası, domates, soğan ve karpuz, yeşillikleri, ayçiçek üretimi, ayçiçek yağı üretimleriyle, doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlayan binlerce insanımızın geçim kapısı olmaya her geçen gün devam etmektedir. Bu vesileyle uluslararası tanıtım konjonktürü bakımından bu projeye öngörüsüyle verdiği büyük katkılarından ötürü Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan'a sizlerin huzurunda tüm ciğer sektörü, markaları, ustaları ve çalışanları adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HEM YEDİLER HEM AĞLADILAR

Sözü ve Bestesi Beyazıt Sansı'ya ait olan meşhur tava ciğer marşının okunduğu etkinlikte temsili ciğer pişirme geleneğine geçildi. Burada Vali Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan tavanın başına geçerek ciğer pişirdi. Etkinlikte daha sonra festivalin olmazsa olmazı acı biber yeme yarışması yapıldı. Toplamda 10 yarışmacının 3 dakika sürede yiyebildiği kadar biber yemesi gereken yarışmada birbirinden renkli görüntüler oluştu. Kimi yarışmacılar acıya aldırış etmezken, kimisinin ise gözlerinden yaşlar aktı. Yarışmayı, acının adresi Şanlıurfa'dan katılan Emrah Mucurtay kazandı. Mucurtay 3 dakikada 90 acı biber yiyerek birinci oldu. Mucurtay'a ödül olarak ağırlınca ayçiçeği yağı hediye edildi.

Biber yeme yarışmasının ardından yaklaşık 1.5 tona yakın dağıtılan ekmek arası ciğer alabilmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Saraçlar Caddesi, PTT önünde başlayan kuyrukta ciğer alabilmek için sıraya giren vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.