EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI

15.05.2022 19:01

EDİRNE'de düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

EDİRNE'de düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yarışmacının acıya aldırış etmediği, kiminin ise acıdan gözlerinden yaş geldiği etkinlikte dağıtılan 1.5 tonun üzerindeki ciğeri alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Edirne'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü ciğerci esnafının Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı. Törene Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnaf dernekleri temsilcileri, çok sayıda ciğerci esnafı ve vatandaş katıldı. Çelenk sunumunun ardından festivale katılan tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı'nı çaldı, daha sonra festival korteji Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

ÇÖLYAK HASTALARI İÇİN İLK KEZ GLÜTENSİZ CİĞER PİŞİRİLDİ

Caddede kurulan platformda konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, bu yıl ilk defa çölyak hastaları için glütensiz unla ciğer pişirileceğini belirtti. Gürkan, "Undaki glüteni kullanamayan çölyak hastaları dediğimiz bir nadide bir grubunuz var. Vatandaşlarımız, hemşerilerimiz, insanlarımız var. Onlar normal unun içerisindeki glütenden dolayı bu bizim pişirmiş olduğumuz dünya harikası, dünya lezzeti Edirne tava ciğerinden bugüne kadar maalesef hiç tadamadılar. Hem çölyak hastalığıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak hem de çölyak hastası vatandaşlarımızın da bu muhteşem lezzeti tadabilmeleri için bu yıl birazdan sayın valim ve ustalarımızla beraber ciğer pişirmeye ayrı bir tava daha koyduk. Glütensiz un temin ettik. Şimdi Edirne'nin Trakya'nın o muhteşem ciğerini çölyak hastalarımız için ayrı bir tavada, glütensiz unla pişireceğiz. Ben bütün çölyak hastalarımıza da şifa diliyorum. Geçmiş olsun diyorum ve toplumu bu konuda farkında olmaya davet ediyorum" dedi.

Ciğerci ustaları adına konuşan Niyazi Yavuz da ciğer sektörünün bir çok kesime istihdam sağladığını belirterek, "Bu sektör, Trakya'mızın bu muhteşem doğası ve topraklarında yürütülen büyükbaş hayvancılık kapsamında dana yetiştiren çiftçilerimiz başta olmak üzere yüzlerce dönüm tarım arazisi ve köylerimizde ekili tonlarca biber salçası, domates, soğan ve karpuz, yeşillikleri, ayçiçek üretimi, ayçiçek yağı üretimleriyle, doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlayan binlerce insanımızın geçim kapısı olmaya her geçen gün devam etmektedir. Bu vesileyle uluslararası tanıtım konjonktürü bakımından bu projeye öngörüsüyle verdiği büyük katkılarından ötürü Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan'a sizlerin huzurunda tüm ciğer sektörü, markaları, ustaları ve çalışanları adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HEM YEDİLER HEM AĞLADILAR

Sözü ve Bestesi Beyazıt Sansı'ya ait olan meşhur tava ciğer marşının okunduğu etkinlikte temsili ciğer pişirme geleneğine geçildi. Burada Vali Ekrem Canalp ve Belediye Başkanı Recep Gürkan tavanın başına geçerek ciğer pişirdi. Etkinlikte daha sonra festivalin olmazsa olmazı acı biber yeme yarışması yapıldı. Toplamda 10 yarışmacının 3 dakika sürede yiyebildiği kadar biber yemesi gereken yarışmada birbirinden renkli görüntüler oluştu. Kimi yarışmacılar acıya aldırış etmezken, kimisinin ise gözlerinden yaşlar aktı. Yarışmayı, acının adresi Şanlıurfa'dan katılan Emrah Mucurtay kazandı. Mucurtay 3 dakikada 90 acı biber yiyerek birinci oldu. Mucurtay'a ödül olarak ağırlınca ayçiçeği yağı hediye edildi.

Biber yeme yarışmasının ardından yaklaşık 1.5 tona yakın dağıtılan ekmek arası ciğer alabilmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Saraçlar Caddesi, PTT önünde başlayan kuyrukta ciğer alabilmek için sıraya giren vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.

EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI
EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI

YORUMLAR
500
Edirne'de, Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali Başladı Edirne'de, Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali Başladı Başkale'de vatandaşlar bu yıl ilki düzenlenen koşuda yarıştı Başkale'de vatandaşlar bu yıl ilki düzenlenen koşuda yarıştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
19:51 Yere dökülen pul biberleri toplayıp satan esnafa 8 bin 500 lira para cezası kesildi
19:27 Yolu kapatan sürücü dirft yaptı! O anlar saniye saniye kameralara kaydedildi
19:25 Antalya'nın etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu
19:17 İngiltere'de skandal yaratan olay! Ambulansı otoparka çekip cinsel birliktelik yaşadılar
19:15 Tecrübeli hoca tepki gösterdi! İsmail Kartal: Çocuklar ve aileler mağdur oldu
19:10 Gelinin düğünde giydiği gelinlik olay yarattı, damat neye uğradığını şaşırdı
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 20:14:33. #1.13#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE 1.5 TON BEDAVA CİĞER DAĞITILDI, VATANDAŞ BİRBİRİYLE YARIŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement