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Edirne'de cansız bedeni su kanalında bulunan avukat defnedildi

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde cansız bedeni su kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) cenazesi toprağa verildi.

Edirne'de cansız bedeni su kanalında bulunan avukat defnedildi, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde cansız bedeni su kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in (30) cenazesi toprağa verildi.

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Taşdelen'in tabutunun üzerine avukat cübbesi konuldu.

Baba İsmail, anne Halime, eşi İnci ve ağabeyi Kaan Taşdelen taziyeleri kabul etti.

Taşdelen'in yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Namazın ardından Hakan Çağıl Taşdelen'in cenazesi, Keşan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Sesli, Edirne Baro Başkanı Alper Pınar, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Taşdelen'in meslektaşları, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek, 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, geri dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında bulunan ve Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede, Taşdelen'in bulunamaması üzerine, kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

Taşdelen'in cansız bedeni de sulama kanalında bulunmuştu.

Taşdelen, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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