Edirne'de STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika

Edirne'de STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

07.03.2021 13:47
Edirne'de STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları, System.String[]

Edirne'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan mesajında, kadınların hak arayışını basın mensupları olarak desteklediklerini belirtti.

Kadınlara karşı işlenen suçların her geçen gün arttığını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde hiç değilse bugün kadınları dinleyelim ve ne istediklerine bir kulak verelim. Biz erkekler olarak belki de bugün kadınlarımızdan öğreneceğimiz çok şey vardır. Kadınlarımızın hak arayışlarında her zaman destekçisi olan basın, bugün ve bugünden sonra yine onların yanında yer alacaktır. Bu duygu ve düşünlerimle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım."

EGD Başkanı Derya Sarılarlı

Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Derya Sarılarlı da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sarılarlı mesajında, basın sektöründe çok sayıda kadınının erkek meslektaşlarından eksik kalmayacak şekilde görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini belirtti.

Türk kadınının, Edirne basınında ve diğer alanlarda yer almaya devam ederek ülkenin gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Sarılarlı, şunları kaydetti:

"Türk kadınının toplumun her katmanında, iş dünyasının her alanında yerini almasında en önemli etken kuşkusuz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Dünyada en erken kadına seçme ve seçilme hakkı tanınması, iş dünyasında yer almasına olanak sağlayan kanunların çıkarılması konusunda Atatürk unutulmamalıdır. Günümüzde kadına karşı yaygınlaştığına şahit olduğumuz şiddetin de sona ermesini bu vesileyle bir kez daha talep ediyoruz. Tüm kadınların, dolayısıyla meslektaşımız kadınlarımızın sadece bugün değil her gün gönlümüzde olduklarını ifade etmek isterim."

EDGED Başkanı Veysel Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği (EDGED) Başkanı Veysel Güner de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner mesajında, kadınların hayatın olmazsa olmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Dünyayı daha yaşanabilir kılan kadınlara çok şey borçlu olunduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Şu yalın gerçeği unutmayalım ki kadın, aile ve toplumsal ilişkilerin direği ve vazgeçilmez noktasıdır. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınların tam anlamıyla izi görülüp sesi duyulacaksa kadına karşı şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli hedef olmalıdır.

Kadınlarımızın muhatap olduğu ve bizleri son derece kaygılandıran insanlık dışı muamelelerin tamamen yok edilmesi için başta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir.

Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir gerçeğini Zübeyde annemiz ile yaşamış bir ülke olarak Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözünün ışığında kadınlarımızın emeği ve cesareti ile tüm hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, nerede yaşarsa yaşasın tüm kadınlara en iyi dileklerimi sunuyorum. Aziz şehitlerimizin annelerine en derin saygılarımı bildiriyor, vatanı uğruna şehit olan, şiddet ve cinayete kurban giden tüm kadınlarımızı rahmetle anıyorum."

ETB Başkanı Özay Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği, duyarlılığı ve şefkati temsil eden kadınlarımızın, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri çocuklarımızla daha iyi bir geleceğe sahip olacağımız inancındayız. Tüm bu duygularla başta kurumumuzda çalışan değerli kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız."

Mustafa Kemal Atatürk, Dünya Kadınlar Günü, Edirne, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: 300'den fazla yaralı var, ölü sayısı bilinmiyor Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor         
22:17
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi         
21:24
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi         
18:56
Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller         
18:07
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:29:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de STK temsilcilerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei