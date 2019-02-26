Son Dakika Haberleri: Edirne'de, 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası'

Edirne'de, 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası'

27 dakika önce

EDİRNE'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası'nda sahaya çıkan kadınlar, performanslarıyla göz doldurdu.

Edirne'de, 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası', System.String[]
EDİRNE'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Topuklu Kramponlar Futbol Turnuvası'nda sahaya çıkan kadınlar, performanslarıyla göz doldurdu.

Edirne Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvaya, 8 takım katılıyor. 2 hafta sürecek turnuvanın final maçı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak. İlhami Ertem Lisesi Spor Salonu'ndaki turnuvanın açılış maçında başlama vuruşunu gerçekleştiren Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi  Ayten Canalp, tüm takımlara başarılar diledi. 

Turnuvanın ilk maçı, İl Sağlık Müdürlüğü ile Kredi Yurtlar Kurumu arasında oynandı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2-1 kazandığı maçta sahaya çıkan kadınlar, gösterdikleri performansla herkesin takdirini topladı. Aileleri de tribünden sahada ter döken sporculara destek verdi.

Hem sahada hem tribünde renkli görüntülere sahne olan turnuva, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:06 Kaynak: DHA

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