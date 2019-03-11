Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, 50. Yıl İlkokulu'un ziyaret etti.

Edirne'den Kısa Kısa, System.String[]
Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, 50. Yıl İlkokulu'un ziyaret etti.


Arpacı, okulda incelemelerde bulunarak, okul idarecilerinden bilgiler aldı. Derse de giren Arpacı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Ziraat Bankası Trakya Bölge Müdürü Kemalettin Bayat'ı ziyaret etti.

Bayat, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirerek, bu yıl beşincisi gerçekleşecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda yarışacak atletlere başarı diledi.

Akdağ da Bayat'a teşekkür ederek, forma hediye etti.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yıl dönümünü ve Mehmet Akif Ersoy'u anmanın onuru ve gururunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nın Türk Milleti'nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştırdığını belirten Pekcanlı, "Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, Survivor'a Yeni Katılan Sabriye'ye Övgü Yağdırdı Dünyanın Önde Gelen Orduları, Türkiye'de Üretilen Yanık Kreminin Peşine Düştü

İran, Türkiye'nin Deniz Limanları İçin Kara Limanı Olmayı Hedefliyor Seher Dilovan, Podyumda Kalçasını Gösteren Hatice'yi Sert Bir Dille Eleştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:55:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]