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Edirne'den kısa kısa

30 dakika önce

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yapılan ihracat nisan ayında arttı.

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Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan yapılan ihracat nisan ayında arttı.
TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan dış ticaret istatistiklerine göre, Edirne'den yapılan ihracat nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 6,194 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat ise yüzde 311, artarak 16,094 milyon dolar oldu.
Tekirdağ'da da ihracat nisan ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 107,122 milyon dolar, ithalat yüzde 16,1 azalarak 93,094 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kırklareli'de ise ihracat nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 17,139 milyon dolar, ithalat yüzde 11,5 artarak 20,369 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde de ihracat 2019 yılı nisan ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15,1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bayramda mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti
Edirne Belediyesi, Ramazan Bayramının ilk gününde kentteki mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti verecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk günü bayram namazından sonra şehir mezarlıklarına gitmek isteyen vatandaşlar için belediye binası önünden ücretsiz servis kaldırılacak.
Belediye ekipleri vatandaşlar arife günü ve Ramazan Bayramı'nda ücretsiz çiçek dağıtacak.
Öte yandan nöbetçi zabıta ve su kanal ekipleri bayram boyunca hizmet verecek. Ayrıca Hafızağa Konağı'nda bulunan Edirne Belediyesi Kent Müzesi bayram boyunca ziyarete açık kalacak.
Vatandaşlar şehir merkezinde parkmetre uygulaması yapılan caddelerde, bayram boyunca araç park yerlerinden ücretsiz yararlanabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:23 Kaynak: AA
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