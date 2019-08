Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, bayramların barış, bereket, huzur, kardeşlik ve paylaşmak olduğunu belirtti.

Türk milleti ve İslam aleminin bayramını tebrik eden Gürkan, "Dünya var olduğundan beri var olan büyük Türk milleti, her türlü zorluğun üzerinden bir olarak, iri olarak, diri olarak gelmiş, gelecek ve gelmeye de devam edecektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cennet vatanı biz de evlatlarımıza, torunlarımıza onlardan aldığımız güç ve kudretle aynı şekilde, aynı güvenlik ve güç ile teslim edeceğiz. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

BUA Rektörler Toplantısı

Balkan Üniversiteler Birliği (BUA) Rektörler Toplantısı, Selanik Belediyesi Şehir Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, toplantıda "BUA'nın Tarihi ve Planları" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesinde 2 bin 700 Balkanlı öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz 6. ve 7. dönem rektörü Prof. Dr. Enver Duran hocam döneminde Trakya Üniversitesi, Balkan vizyonu kazandı. Her ülke ve üniversiteye defalarca gidilerek BUA'nın temelleri daha o yıllarda atıldı. 2014 yılına gelindiğinde ise 8. dönem rektörü Prof. Dr. Yener Yörük hocam döneminde BUA'nın kuruluş protokolü oluşturuldu ve kurucu üyeler bu belgeye imza attılar. Bu imza anısına dikilen fidanlar, BUA gibi gelişip büyümektedir. 2017'de Sofya ve 2018'de Tetova Üniversitesi ev sahipliğindeki toplantılarda BUA ailesi genişlemeye devam etti. Trakya Üniversitesi olarak BUA'nın gelişmesi ve büyümesi adına yıl boyunca başta Balkanlardaki birçok üniversiteye ziyaret düzenleyerek BUA'ya ilişkin bilgiler verdik ve bu üniversiteleri ailemize dahil etmeye çalıştık."

Prof. Dr. Duran'a "Onursal Başkanlık" ünvanı



Balkan Üniversiteler Birliği'nin (BUA) Selanik'de gerçekleşen toplantısında Trakya Üniversitesi 6. ve 7. dönem rektörü Prof. Dr. Enver Duran'a, birliğin oluşmasında yaptığı katkılardan dolayı "Onursal Başkanlık" ünvanı takdim edildi.



Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Selanik Belediyesi Şehir Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Enver Duran, Balkanlarla akademik ilişkisinin 2004 yılına uzandığına, kendisinin de Balkanlı bir ailenin çocuğu olduğunu belirtti.



Balkanlar'la olan ilişkilerin her geçen gün arttığını belirten Duran, verilen eğitimle, Balkanlı öğrenci kabulüyle, kültürel buluşma noktaları ve Balkan Araştırma Enstitüsü ile Balkanları her daim kucakladıklarını kaydetti.

"AB Finansmanlı Dış Faaliyetlerde İletişim ve Görünürlüğün Önemi" toplantısı

Edirne Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından, "AB Finansmanlı Dış Faaliyetlerde İletişim ve Görünürlüğün Önemi" konulu toplantı düzenledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinatörlüğünde kentteki bir tesiste gerçekleşen toplantıda Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, katılımcılara, iletişim, kişisel gelişim ve AB projeleriyle ilgili bir sunum yaptı.

Prof. Dr. Orhon, sunumunda, yapılan projelerde verilmek istenen mesajın iyi şekilde belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Projelerdeki mesajın ve hedef kitlenin iyi şekilde ortaya koyularak başarıya ulaşılabileceğini ifade eden Orhon, hedef kitlenin doğru tanımlanarak o hedefte çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.



Projelerin varılmak istenen noktalar için önemli bir araç olduğunu da belirten Orhon, "Projeler insanların bilgi düzeyini artırmalı. Projenin bileşenlerinin gerçekleşmesi halinde insanlara neler katacağını insanlara iyi şekilde anlatılmalı. Projeler, insanlara yeni kazanımlar sağlamalı." şeklinde konuştu.

