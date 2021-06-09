Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı İbrahim Aldanmaz, Keşan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Keşan'a hizmet etmek için ortak akıl ile hareket ettiklerini belirtti.

Helvacıoğlu, bölgenin gelişimi için çalışmaları işbirliği içinde yürüttüklerini kaydetti.

İşyerlerinin ihaleleri yapıldı

Keşan Belediyesi'nce Keşan, Erikli ve Yayla'daki işyerlerinin ihaleleri gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keşan, Erikli ve Yayla'daki duraklı büfe, park ve buzhanelerin ihaleleri encümen huzurunda yapıldı.

Keşan Kent Müzesi çalışmaları

Keşan Kent Müzesi'nin sözlü tarih çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, müzenin envanter oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Ziyaretçilerin desteğiyle Keşan'a yakışır bir müze hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözlü tarih çalışmalarımız kapsamında İzzetiye Mahallemizden değerli büyüğümüz Tahir Kantarcı ile görüştük. Keşan'ın ilk alt yapı çalışmalarında ve eski stadın inşaatında görev alan Tahir Amcamız anılarını bizlerle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Öte yandan Eskişehir'den Keşan'a misafir olarak gelen Ömer Işıklılar müzemizi ziyaret ederek, projemiz hakkında bilgi aldı. Neşe ve Selami Keçeci Çifti de müzemizi ziyaret ederek envanterimize neler kazandırabilecekleri konusunda fikir aldılar. İsmail Altın'a müzemiz envanterine kazandırdığı fotoğraflar ve desteği için, Ali Gençli ve Halil Çakıcı'ya ilgileri için teşekkür ederiz.

Müzemizi Keşan'ın gururu Kocaelispor'un forvet oyuncusu, bu sezonda 13 golün sahibi Batuhan Er de ziyaret etti ve kentimizdeki gençlere örnek olacak başarısı için nasıl çalıştığını anlattı."