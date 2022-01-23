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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

23.01.2022 12:10
Edirne'den kısa kısa

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Ufuk Çapkur, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi verdiklerini bildirdi.

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanı Ufuk Çapkur, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi verdiklerini bildirdi.

Çapkur, yaptığı yazılı açıklamada, karnesini getiren öğrencilere yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış "Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı Odak 2023" yazılımı hediye ettiklerini belirtti.

Öğrencilere karne hediyesinin Ülkü Ocaklarından olduğunu aktaran Çapkur, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatiline giren kıymetli gençlerimizi binamızda ağırladık. Gençlerimizin, verdiği emekler için kendilerine teşekkür ederim. Yarıyıl tatilinde dinlenmeleri sırasında eğlenerek öğrenebilecekleri, kendini geliştirebilecekleri bir uygulama olan yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış Odak 2023'ü karnesini ocak binamıza getiren gençlerimize, liderimiz Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım'ın öncülüğünde dağıttık."

Çapkur, karnesinde notları düşük olanların ise üzülmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gazeteci - yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 29. yılı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 29. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Pekcanlı, Mumcu'yu saygı ve rahmetle andığını belirtti.

Mumcu'nun ülkesinin geleceği için mücadele veren bir gazeteci olduğunu ifade eden Pekcanlı, şunları kaydetti:

"24 Ocak 1993'te, karanlık güçler tarafından arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu vahşice katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün üzerinden 29 yıl geçti.

Geçen 29 yılda seni unutmadık unutmayacağız. Mumcu, gazeteciliğin, halkın sağlıklı bilgi alma, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkı verme sorumluluğunu taşımak olduğuna inandı. Yaşamı boyuncu bunun kavgasını verdi."

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Ülkü Ocakları, Uğur Mumcu, Yapay Zeka, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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