Edirne'den kısa kısa

Saadet Partisi Enez İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, 22 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkanı Mehmet Akif İriş, yaptığı yazılı açıklamada, kongrenin ilçe teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Kongrenin Enez Belediyesi Nikah Salonu'nda yapılacağını ve hazırlıkların yapıldığını aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Yarım asrı aşkın bir zamandır Milli Görüş çizgisinde siyaset yapan beşinci partimiz Saadet Partimizin Edirne Enez İlçe Teşkilatının 7. Olağan Kongresine hazırlanıyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Mustafa İriş ve İl Başkanımız Av. Sinan Tekin de kongreye iştirak edecekler. Enez İlçe Teşkilatımızda tecrübeli ve güçlü bir kadro oluşturduk. Güzel, iyi ve faydalı hizmetler olacağına inanıyoruz."

Müzeler Günü

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Müzeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında, müzelerin kentlerin tarihi ve kültürel mirasını koruduğunu ve tanıtıma katkı sağladığını belirtti.

Müzelerin önemini vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Günümüz yaşam koşullarında farklı etkenlerle değişen ve büyüyen kentlerde, somut olmayan kültür mirasımız olan geleneklerimiz giderek unutulmakta, bir kısmı yok olmaktadır. Özellikle kent müzeleri tam da bu noktada bir bellek görevi üstlenip, kentin kimliğini ve geçmişini ziyaretçisine aktararak yaşadığı kentle tanışmasını sağlar. Kentin kültürünü ve tarihini kentlilere aktarmak ve anlatmak kent müzelerinin sorumlulukları arasındadır. Keşan olarak bu sorumluluk gereği, kentin geçmişi ve kültürüyle uyumlu bir değişime katılan ve kentli bilincine sahip hemşehriler yaratmak asıl hedefimizdir. Müzeler Günü kutlu olsun."