Bacağına 4 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde evin önünde yığılırken, onu vuran A.D. ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli kişi boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Yasemin D.'yi evinin çevresinde beklemeye başladı. İşten evine dönen A.D. bu sırada silahına sarılarak 3 çocuk annesi Yasemin D.ye kurşun yağdırdı.

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

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