Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı

27.07.2022 13:53
Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı

Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen adam eşini evin önünde silahla vurdu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasında olduğu öğrenilen adam eşini evin önünde silahla vurdu. Eşini 4 kurşunla vuran şahıs aranıyor.

Olay Yukarı Zaferiye Mahallesi, Çukurçeşme Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli kişi boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Yasemin D.'yi evinin çevresinde beklemeye başladı. İşten evine dönen A.D. bu sırada silahına sarılarak 3 çocuk annesi Yasemin D.ye kurşun yağdırdı.

Bacağına 4 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde evin önünde yığılırken, onu vuran A.D. ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Bu sırada acı içindeki kadını gören çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Eşini 4 kurşunla yaralayan A.D.'yi bulmak için çalışmalar sürüyor. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evin önünde pusuya yattı boşanmak üzere olduğu eşine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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