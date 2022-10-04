Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

04.10.2022 14:14

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Meriç yolu istikametinde durdurdu.

FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki meslekten ihraç edilen pratisyen hekim E.E, öğretmen İ.A. ve R.C. yakalandı.

Otomobil sürücüsü Y.K. ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı - Son Dakika
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