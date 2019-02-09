Edremit, 14 Ülkeden Gelen 23 Öğrenciyi Misafir Etti

Balıkesir'in Edremit ilçesine Rusya, Kazakistan, Almanya, Ekvator, Fransa, Afganistan, Kırgızistan, Belçika, Kosova, Uganda, Sırbistan, Gürcistan, Moğolistan'dan 2 Şubat'ta gelip bir hafta Altınoluk Diyanet Evinde kalan öğrencileri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ziyaret etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesine Rusya, Kazakistan, Almanya, Ekvator, Fransa, Afganistan, Kırgızistan, Belçika, Kosova, Uganda, Sırbistan, Gürcistan, Moğolistan'dan 2 Şubat'ta gelip bir hafta Altınoluk Diyanet Evinde kalan öğrencileri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ziyaret etti.



Dünyanın değişik coğrafyalarından gelen renkleri, ırkları, dilleri farklı öğrenciler ziyaretti sırayla söz alıp kendilerinden ve ülkelerinden bahsederek Türkiye ile ilgili fikirlerini paylaştılar. Öğrenciler, dini vecibelerini özgürce yerine getirebildiği için Türkiye'deki Müslümanların çok şanslı olduğunu, ülkemizi ve insanlarımızı çok sevdiklerini ifade ettiler. Türkiye'nin mazlum toplumlara verdiği desteklerden övgüyle söz ettiler. Farklı kıta ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler, birbirinden ilginç izlenimler ortaya koydu. Kendi ülkelerinde halkların Türkiye'yi bir lider ülke olarak, umut olarak gördüklerini dile getirdiler.



Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Koç: "Diyanet Vakfının Altınoluk Konukevinde hemen hemen dünyanın tüm renklerinin bir arada olduğu, üniversite eğitimi almak için çeşitli ülkelerden güzel ülkemize gelen gençlerle doyumsuz bir sohbet gerçekleştirdik."dedi



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'da dünyanın farklı coğrafyalarından Müslüman öğrencileri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederken "Sizleri burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk." dedi.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan, Edremit İlçe Müftüsü Said Emin Arvas, Edremit İlçe Malmüdürü Musa Asır ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç ziyarette eşlik ettiler. - BALIKESİR

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