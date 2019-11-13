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Edremit Belediyesi parkları ışıklandırıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Edremit Belediyesi parklarda ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor.

Edremit Belediyesi parkları ışıklandırıyor, System.String[]

Balıkesir'in Edremit Belediyesi parklarda ışıklandırma çalışmalarına devam ediyor.


Edremit Belediyesi kent genelinde ki park ve yeşil alan düzenlemelerine devam ediyor. Buna bağlı olarak parklar ışıklandırılıyor. Son olarak Edremit Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekipleri tarafından İkizçay Mahallesi Fakir Baykurt Parkı'nda ışıklandırma çalışmaları yapıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen çalışmanın ardından yapılacak çevre düzenlemesiyle birlikte park yeni hali ile hizmete açılacak. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Elman da yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Elman daha sonra ekiplerin tamamladığı Altınkum Mahallesi Sedir Caddesi üzerindeki parkta ve Çınarlı Park olarak bilinen yerde yapılan ışıklandırmaları kontrol etti. - BALIKESİR

Edremit Belediyesi, Balıkesir, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:09 Kaynak: İHA
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