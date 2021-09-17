Edremit'te yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı - Son Dakika

Sezai K idaresindeki 10 KH 800 idaresindeki otomobil, ana yolda karşıdan karşıya geçemeye çalışan Kevser A. isimli kadına çarptı. Yaralanan kadına ilk müdahaleyi refüjde 112 acil yardım ekipleri yaptı. Sedyeye alınan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BALIKESİR - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde bir sürücü otomobil ile yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.

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