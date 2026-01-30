Edremit'te Firari Hükümlüler Yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Polis, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.C.U. ile "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.M.A'yı yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
