Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

13.04.2022 12:44

Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandıKARABÜK Karabük'ün Eflani ilçesi gece itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

KARABÜK Karabük'ün Eflani ilçesi gece itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde olduğu gibi ilçe merkezinde de kar yağışı etkili oldu. Eflani ilçesi gece yarısı itibariyle yağan karla beyaz örtüyle kaplandı. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizlerken, bazı sürücüler hazırlıksız yakalanması nedeniyle zor anlar yaşadı. Baharı bekleyen vatandaşlar güne karla uyanınca şaşkınlık yaşarken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 5, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu. Orhan Savaş isimli vatandaş, baharı beklerken kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Kar berekettir diyoruz. Yaz ayları inşallah buna göre güzel geçer. Su sıkıntısı olmaz" dedi.

Savaş, Nisan ayındaki kar yağışının kendilerine sürpriz olduğunu ifade ederek, sürücülerin kış lastiklerini çıkarması nedeniyle zor anlar yaşadığını kaydetti.

Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı
Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı
Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

YORUMLAR
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Erzurum'da Nisan ortasında kar yağışı kenti beyaza bürüdü, onlarca araç yolda kaldı Erzurum'da Nisan ortasında kar yağışı kenti beyaza bürüdü, onlarca araç yolda kaldı Nisan ayında da kar yağışı devam ediyor Nisan ayında da kar yağışı devam ediyor

Karabük, Eflani, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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