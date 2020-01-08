Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı - Son Dakika Spor

Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı

6 saat önce

Türk ve dünya güreş tarihinin en önemli sporcularından olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 59'uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Efsane güreşçi Yaşar Doğu kabri başında anıldı, System.String[]

Türk ve dünya güreş tarihinin en önemli sporcularından olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 59'uncu yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, Yaşar Doğu'nun oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu'nun yanı sıra Spor Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altınsoy, Spor Genel Müdürlüğü Yatırım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin, Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, olimpiyat şampiyonu eski güreşçi Ahmet Ayık, dünya şampiyonu eski güreşçi Şeref Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) yöneticileri, TGF Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Haluk Koç, TGF Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Grekoromen Milli Takım Antrenörü Salih Bora ve sporcular katıldı.

Yaşar Doğu'nun sporculuk sonrasında antrenörlük yaptığını hatırlatan oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu, "Bizlere düşen, sizlere düşen çok önemli bir görev var. Türk milletine özellikle Türk güreşine hizmet yolunda hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi Ahmet Ayık ise anma töreninde yaptığı konuşmada Yaşar Doğu'nun Türk güreşine yapmış olduğu hizmetleri anlatmakla bitiremeyeceklerini belirtti. Yaşar Doğu'nun aktif sporculuğunda çok iyi maçlar çıkararak Türk güreşine büyük hizmetler verdiğini anlatan Ayık, bugün efsane ismin kabri başına gelen sporcuları görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Spor Genel Müdürlüğü Yatırım İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin de, Yaşar Doğu'nun spor tarihinde iz bıraktığını belirterek, "Hayatta iz bırakmak, şampiyon olmak, Türk sporunu en üste çıkarmak çok önemli ama örnek şahsiyetle gelecek nesillere ışık tutmak ve rol model olmak daha önemli. Yaşar Doğu hocamız bunun en büyük örneği" ifadelerini kullandı.

Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi ise yaptığı konuşmada, Yaşar Doğu'nun 48 yıllık yaşamı boyunca çok büyük başarıları olduğunu vurgulayarak, "Kazandığı başarıların yanında şampiyonlar da yetiştirmiştir. Bütün her şeyini Türk sporuna harcamıştır. Madalyonun diğer tarafında iyi bir kişilik ile efsane oluyorsunuz. Yaşa Doğu hocamız bir efsanedir" dedi.

Konuşmaların ardından Yaşar Doğu'nun doğduğu Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Karlı köyünden muhtarın getirdiği toprak ve su, efsane sporcunun mezarın üzerine döküldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaşar Doğu'nun kabrinden görüntüler

Törene katılanların mezarlığa giriş anı

Yaşar Doğu'nun oğlu Gazanfer Doğu'nun açıklamaları

Ahmet Ayık'ın açıklamaları

Süleyman Şahin'in açıklamaları

Selçuk Çebi'nin açıklamaları

Kuran'ı Kerim okunması

Mezara toprak ve su dökülmesi


Yaşar Doğu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:52 Kaynak: DHA
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