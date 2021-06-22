Üye Girişi
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır' - Son Dakika

'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'

22.06.2021 15:39
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır', System.String[]

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerden oluşan Deniz Biyoçeşitliliği ve Ekosistem İşlevleri Araştırma Grubu, Uluslararası Okyanus Örnekleme Günü dolayısıyla İzmir Körfezi'nden örnek alarak canlıların genetik dizilimindeki değişiklikleri analiz etti.

DOKUZ Eylül Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerden oluşan Deniz Biyoçeşitliliği ve Ekosistem İşlevleri Araştırma Grubu, Uluslararası Okyanus Örnekleme Günü dolayısıyla İzmir Körfezi'nden örnek alarak canlıların genetik dizilimindeki değişiklikleri analiz etti. Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, bu çalışmaların müsilaj ile ilgili verileri de içerdiğini söyleyerek, Ege Denizi'nde canlı cansız partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanabileceğini ifade etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerden oluşan Deniz Biyoçeşitliliği ve Ekosistem İşlevleri Araştırma Grubu, her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Haziran Uluslararası Okyanus Örnekleme Günü dolayısıyla İzmir Körfezi'nin İnciraltı Sahili'nden örnek aldı. Denizdeki organik atıklara bağlı olarak canlıların genetik dizilimindeki değişiklikleri analiz etmek için çalışmalar yürüten grup, çevre koşulları ve farklılıkları ilişkilendirdi. Marmara'yı tehdit eden müsilajı oluşturan canlıları incelenen grupta da yer aldığını ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Can Bizsel, "Ege Denizi, Marmara'dan çok daha büyük. Ege Denizi'ne kara kaynaklı organik atık girişi Marmara hacmine göre çok az. Dolayısıyla Ege Denizi'nde böyle müsilaj vakasının olma şansı az. Buna karşın, Ege Denizi'nde de müsilaj üreten mikroorganizmalar var. Suda canlı cansız partikül sayısı artarsa, bunlar Marmara'da olduğu gibi yapışarak çoğalabilir" dedi.

'FARK EDEMEYECEĞİMİZ DEĞİŞİKLİKLERE TEPKİ GÖSTERİYORLAR'Her yıl örnekleme işleminin tekrar edildiğini belirten Doç. Dr. Bizsel, "Mevsim itibariyle bu tarih, deniz koşullarının daha stabil olduğu bir gündür. Bu yüzden örnekleme için 21 Haziran tarihi seçilmiştir. Bu örnekleme mikroorganizmaları hedeflemektedir. Aldığımız örneklerde bakteri ya da virüsler (prokaryot) ve tek hücrelilere (ökaryot) odaklanıyoruz. Bu canlılar çok hızlı genetik materyal transferi yapıyorlar. Bizim hiç fark edemeyeceğimiz fiziksel, kimyasal değişikliklere tepki gösterebiliyorlar. Bu tepki genetik kodlarının dizilimine yansıyor. Biz de bu canlıların genetik dizilimindeki değişiklikleri elde etmeye çalışıyoruz. Her yıl aynı noktada örnek alıyoruz, analizleri tekrar ediyoruz. Bu arada çevre koşullarını da ölçüyoruz ve farklılıkları ilişkilendiriyoruz. Bu canlılar 1 milimetrede milyonu geçecek sayıda olabiliyorlar" diye konuştu.'ON BİNLERCE KİLOMETRELİK ALANLARI KAPLAYABİLİRLER'Müsilajı oluşturan canlıların da inceleme grubunda olduğunu anlatan Doç. Dr. Bizsel, bu mikroorganizmaların bazılarının kendi yaşam şanslarını arttıracak şekilde evrimleştiklerinde müsilaj denilen maddeyi meydana getirdiğini belirtti. Müsilajı oluşturan birkaç faktör olduğunun altını çizen Doç. Dr. Bizsel, "Genelde insan kaynaklı etkilerle çevreye o kadar kirlilik yükü veriyoruz ki, bunlar güneş ışığı, sudaki karbondioksit ve uygun sıcaklıkla birleşince müsilaja dönüşüyor. Bunlar su içinde hareket ettiği için birbirlerine yapışır ve topaklanırlar. Su hareketleri bunları yavaş yavaş büyütür. Canlı cansız suda yüzen hangi partikül varsa bunlara yapışır. Rüzgarla, akıntıyla sürüklendikçe birbirlerine yapışarak büyürler. Müsilajlar on binlerce kilometrekarelik alanları kaplayabilir" diye konuştu.'MARMARA, ATTIKLARIMIZI PAKETLEYİP İADE EDİYOR'Denizin nihai alıcı ortam olduğunun altını çizen Doç. Dr. Bizsel, "Karada, havada bir şey varsa sonunda bir şekilde denize ulaşacaktır. Atıklar yağmurla iner, sürüklenir, biz insanlar atarız. Son durak denizdir. Denizin bununla baş etmek için mekanizmaları vardır. Bir kısmını fiziksel olarak karaya geri yollar. Bir kısmını kimyasal olarak çözer. Bir kısmını bakterilerle parçalar veya dibe çökertir. Bu bir süreçtir ve belli bir hıza sahiptir. Bu hızın karşılayamayacağı yük gelirse, müsilaj gibi farklı çareler arar. Müsilaj, bizim Marmara'ya attıklarımızı Marmara'nın paketleyip iade etmesidir" dedi.'İZMİR KÖRFEZİ'NİN ELİ KULAĞINDA'

Öte yandan İzmir Körfezi'nin de kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Doç. Dr. Bizsel, "İzmir Körfezi'nin organik yükü Büyük Kanal projesi devreye girene kadar oldukça fazlaydı. Daha sonra belli bir seviyede kontrol edilmesi başarılmış ancak bu proje 20 yıllık bir projedir. 20 yıl öncesinin nüfusu ve koşulları şu an geçerli değil. Belli bir kontrol yeteneği var ancak eli kulağında. Müsilaj zaman zaman Ege'de de görülüyor. Arıtma Tesisi'nde organik yükü arıtıyoruz ancak onu parçalarken ortaya çıkan azot ve fosforu yeteri kadar seyreltemeyebiliyoruz" şeklinde konuşarak önlem alınması gerektiğinin altını çizdi.


'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'
'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır'

Ege Denizi, Marmara, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC 16:08 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor 16:07 Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı 15:36 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı 15:14 Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor 15:09 Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle 14:37 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi 14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi

Son Dakika Haberleri
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
16:11 Vicdansız sürücü, yolun ortasındaki köpeği ezip kaçtı
16:07 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
16:07 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
16:06 Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor
16:06 Habermetre, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü haberlerini raporladı
16:05 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
15:36 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı
15:19 Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Vicdansız sürücü, yolun ortasındaki köpeği ezip kaçtı Vicdansız sürücü, yolun ortasındaki köpeği ezip kaçtı         
16:11
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi         
16:06
Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!         
15:19
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı         
15:10
Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı         
14:48
Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?         
14:06
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 16:19:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ege Denizi'nde partikül sayısı artarsa Marmara'ya benzer durumun yaşanır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement