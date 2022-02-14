Eğil'de ilçeye kazandırılan çok amaçlı spor tesisinin sevinci yaşanıyor - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Diyarbakır'ın Eğil ilçesine kazandırılan futbol sahası ve çok amaçlı spor tesisi sevinçle karşılandı.

Eğilspor Kulüp Başkanı Zeynel Yüce, emeği geçenlere teşekkür ederek, tesisin ilçenin sporla gelişmesine büyük katkı sağlayacağına söyledi.

Tesisin verdiği motivasyonu iyi değerlendirerek futbol takımını da bir üst lige taşımayı hedeflediklerini dile getiren Yüce, şunları kaydetti:

"Önemli sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak lider durumda olan Eğilspor'un maçlarını oynadığı spor tesisi 3 ay önce hizmete girdi. Son dönemde ülkeye kazandırılan güzel spor projelerinden birinin de ilçemizde yapılmasından dolayı mutluyuz. Profesyonel liglerde olmayan bir tesise sahip olduk. İnanç turizmi merkezi olan Eğil'i sporla da dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu güzel tesis şampiyonluklara ve üst liglerde oynayacak sporcuların yetişmesine tanıklık edecek."