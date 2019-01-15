Eğirbel Geçidi'nde Çığ Meydana Geldi, Yol Trafiğe Kapandı
1 saat önce
Giresun-Sivas bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde çığ meydana geldi.
Giresun- Sivas
bağlantısını sağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle karayolu ulaşım kapandı.
Edinilen bilgilere göre, Çığ nedeniyle Giresun'un Şebinkarahisar Alucra
ve Çamoluk
ilçelerinin yanı sıra Sivas'a ulaşımını sağlayan Eğribel Geçidi'nde yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tarafından çığ düşen alanda çalışma başlatıldığı öğrenilirken yoğun tipinin ise çalışmaları güçleştirdiği bilgisine ulaşıldı.
Eğirbel Geçidi'ni kullanan bazı sürücülerin ise yoğun tipi nedeniyle Karayollarına ait bakımevine sığındığı yolun güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldığı sırada çığ düşmesinin meydana geldiği öğrenildi. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:04 Kaynak: İHA
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