Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin açıklama - Son Dakika

Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi Başkanı Murat Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Sendika binasında üyeler adına açıklamada bulunan Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmasını talep etti.

Öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulmasının artık daha fazla ertelenmemesi gerektiğini dile getiren Şeker, şöyle devam etti:

AEğitim-Bir-Sen'den Öğretmenlik Meslek Kanununa ilişkin açıklama

Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi Başkanı Murat Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklamada bulundu.

Sendika binasında üyeler adına açıklamada bulunan Şeker, Öğretmenlik Meslek Kanunu beklentileri karşılayacak şekilde çıkarılmasını talep etti.

Öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde eğitim öğretim hizmetleri sınıfı kariyer mesleğine uygun bir kanuna kavuşturulmasının artık daha fazla ertelenmemesi gerektiğini dile getiren Şeker, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Çıkarılıp yürürlüğe konulacak kanunun hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kanun olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Bu mümkündür, beklenti de bu doğrultudadır."

"Öğretmenlerin itibarının daha da artması, haklarının korunması, yönetmeliklerle, genelgelerle oluşan görev, yetki, ehliyet, liyakat noktasındaki dağınıklığın giderilmesi için Öğretmenlik Meslek Kanununun ivedilikle yürürlüğe konulması elzemdir. Çıkarılıp yürürlüğe konulacak kanunun hedefler ve gerçekler bağlamında uluslararası standartlara uygun bir kanun olarak düzenlenmesini bekliyoruz. Bu mümkündür, beklenti de bu doğrultudadır."