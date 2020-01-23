Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu - Son Dakika

Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu

6 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube'nin düzenlediği eğitim çalışanlarının katıldığı toplam 18 takımdan oluşan 2020 Voleybol Turnuvası, üçüncülük ve final maçları ile sonuçlandı.

Eğitim-Bir-Sen voleybol turnuvası kazananı belli oldu, System.String[]

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube'nin düzenlediği eğitim çalışanlarının katıldığı toplam 18 takımdan oluşan 2020 Voleybol Turnuvası, üçüncülük ve final maçları ile sonuçlandı.


Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube tarafından düzenlenen 2020 Voleybol Turnuvası, Adnan Menderes Ortaokulu'nun zaferiyle sonuçlandı. Salih Şermet Ortaokulu'nda düzenlenen final etkinliğinde, kazanan takım turnuvadan bin liralık ödülle ayrıldı. Turnuvanın ikincisi olan Orhaneli Spor ise 750 liralık ödülün sahibi olurken, üçüncü olan Emir Buhari İmam Hatip Ortaokulu 500 liralık ödülün sahibi oldu. Eğitim Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu, oyuncuları tebrik ederken bilhassa Orhaneli Spor oyuncularını uzakta olmalarına rağmen yoğun katılım gösterdikleri için teşekkür etti.


Eğitim Bir-Sen Bursa Şube Başkan Yardımcılarının katıldığı ödül töreninde Şube Sekreteri Adil Yazıcıoğlu, "Voleybol turnuvasıyla başladık, futbol turnuvasıyla devam edeceğiz. Yeni turnuvalarımız ve etkinliklerimiz devam edecektir. Turnuvada kıyasıya mücadele eden eğitimci arkadaşlarıma ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.


Kıran kırana geçen 2020 Voleybol Turnuvası, profesyonel voleybol maçlarını aratmayacak müsabakalara ev sahipliği yaptı. Bütün takımların canla başla mücadele ettiği turnuvada katılımın yoğun olması gözlerden kaçmadı. Turnuva sonrası ödüller takdim edilip toplu fotoğraf çekildi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:30 Kaynak: İHA
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