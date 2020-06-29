EGM'den, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı habere açıklama - Son Dakika

Açıklamada, kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesi istendi.

EGM, 28 Haziran'da bazı televizyon kanallarında yer alan, 'Bursa'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' haberine ilişkin açıklamada bulundu. Cezanın kesildiği iddia edilen 27 Haziran Cumartesi günü, Bursa İznik ilçesinde YKS'nın yapılmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), ' Bursa 'da maske takmadan sınava giren genç kıza ceza şoku' başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını, İ.A.'nın üniversite öğrencisi olup, Yükseköğretim Kurumları Sınavı 'na (YKS) başvurusunun bulunmadığını açıkladı.

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