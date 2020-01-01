Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı

6 saat önce

ANKARA'da 2020 yılının ilk trafik uygulamasında, ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 3 bin 665 TL para cezası kesildi.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü, yılbaşı denetiminde yakalandı, System.String[]
ANKARA'da 2020 yılının ilk trafik uygulamasında, ehliyetsiz ve alkollü sürücüye 3 bin 665 TL para cezası kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde Kızılay Meydanı'nda denetim yaptı. Denetimde, alkol kontrolünden geçirilen sürücülerin, ehliyet ve ruhsatları da kontrol edildi. Yasalara uymayan sürücülere işlem uygulandı. Bu kapsamda polis ekiplerince durdurulan 71 AAP 057 plakalı otomobil sürücüsünün 56 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan bin 228 TL, alkollü araç kullanmaktan ise 2 bin 437 TL olmak üzere toplam 3 bin 665 TL para cezası kesildi. Otomobilin ise alkollü sürücünün arkadaşına teslim edildiği öğrenildi.


- Ankara
Kızılay Meydanı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:12 Kaynak: DHA
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