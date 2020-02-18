Ekipler 9 yaşındaki Bünyamin için seferber oldu, karlı yolları aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ekipler 9 yaşındaki Bünyamin için seferber oldu, karlı yolları aştı - Son Dakika

Ekipler 9 yaşındaki Bünyamin için seferber oldu, karlı yolları aştı

7 saat önce

Bingöl'de UMKE ve 112 ekipleri, karla kaplı köy yolunu cilt kanseri 9 yaşındaki Bünyamin Yılmaz için aştı.

Ekipler 9 yaşındaki Bünyamin için seferber oldu, karlı yolları aştı, System.String[]

Bingöl'de UMKE ve 112 ekipleri, karla kaplı köy yolunu cilt kanseri 9 yaşındaki Bünyamin Yılmaz için aştı. 7 saatlik çalışmanın ardından Bünyamin'e ulaşan ekipler, onu tedavisi için ilçeye getirdi.


Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipinin etkili olduğu ilçe genelinde hastalar da zor anlar yaşıyor.Son olarak ilçeye bağlı Çatak köyü Dağçayır mezrasında yaşayan ve cilt kanseri olduğu öğrenilen Bünyamin Yılmaz'ın (9), kemoterapi tedavisi için İstanbul'a gitmesi gerekirken, köy yolunun kapandığı öğrenildi.Bu durumun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne ulaşan aile, köy yolunun kapalı olduğunu bildirdi. Ailenin talebi üzerine harekete geçen 112 Acil Komuta Merkezi'ne bağlı sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), karlı yolları saatler süren çalışmalarla aşıp 9 yaşındaki Bünyamin'e ulaştı. Evden ailesiyle birlikte alınan 9 yaşındaki Bünyamin yaklaşık 7 saatlik çalışma sonrası ilçe merkezine ulaştırdı. - BİNGÖL

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bünyamin Yılmaz, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
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