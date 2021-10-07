Edremit Belediyesinin 2022 yılı bütçesi onaylandı - Son Dakika

Van'ın Edremit Belediyesi Meclisi, ekim ayı olağan toplantısında 2022 mali yılı bütçe tasarısını onayladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısının 4. oturumu, gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı.

Daha sonra 2022 yılında uygulanacak tarife ücretleri ve harçlarla ilgili bütçe görüşmelerine geçildi.

Grup sözcülerine verilen söz hakkının ardından oylamaya sunulan 2022 mali yılı bütçesi kabul edildi.

Bütçenin hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı İsmail Say, "Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı ve takip eden görev süremizde de bu şehre en iyi hizmeti vermek için çaba göstereceğiz. 2022 yılında da Edremit için yatırım ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Toplumun her kesimiyle görüşerek, onların problemlerini dinleyerek, gelen talepler doğrultusunda çözüm yolları ürettik. Edremit'in turizme yönelik potansiyel ve değerlerini ön plana çıkararak, ekonomik gelişimini sağlayacak ve yaşanabilir alanları oluşturmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu